Шахтер ведет переговоры с Сассуоло по поводу трансфера защитника Марлона

Донецкий «Шахтер» ведет переговоры с «Сассуоло» по поводу трансфера бразильского защитника Марлона.

Это подтвердил ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини, информирует журналист Николо Скира.

Недавно «Шахтер» возглавил Роберто Де Дзерби, бывший наставник «Сассуоло», который не прочь опять поработать с бразильцем.

#Shakhtar vice sports director Carlo #Nicolini confirms to @_Morik92_: “We are really interested in #Marlon. Coach #DeZerbi appreciates and wants him. We are in talks with #Sassuolo”. #transfers https://t.co/d9RZwE9mME