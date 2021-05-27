Кого купит Шахтер, и когда горняки начали вести переговоры с Де Дзерби

Карло Николини рассказал много интересного итальянской прессе

  • 27.05.2021 18:56
  • 1124 просмотра
  • 3 комментария
Кого купит Шахтер, и когда горняки начали вести переговоры с Де Дзерби
© ФК Шахтер

Ассистент директора по футболу «Шахтера» итальянец Карло Николини прокомментировал приход в клуб его соотечественника Роберто Де Дзерби, а также рассказал, какой проект вместе с тренером планируют выстраивать «горняки», и каких футболистов могут приобрести под нового наставника.

- Вы можете нам объяснить, почему Де Дзерби выбрал «Шахтер»?
- Роберто сделал выбор в пользу «Шахтера» из-за проекта и нашей философии, а не из-за экономических вопросов. То, что писалось в газетах – неправда, первоочередным для него был проект. Это главное, что меня сейчас волнует. У сторон была одна и та же идея и одно видение, поэтому нам несложно было прийти к соглашению. По его словам, наша цель будет заключаться в том, чтобы выигрывать при помощи хорошей игры. Также мы сделали медиаудар – это великое дело, потому что один из самых ярких тренеров Европы прибыл в «Шахтер». Де Дзерби был в списке всех спортивных директоров клубов за свой новаторский футбол.

- Когда возникла идея убедить его прийти в «Шахтер»?
- Честно говоря, договориться о встрече с ним сложно. Но мы с ним на связи очень давно, и всегда спорили друг с другом о наших клубах. Он большой знаток футбола, всегда задавал мне вопросы о «Шахтере». Идея позвать его родилась в декабре, когда я был абсолютно уверен, что Роберто захочет попробовать себя в топ-клубе. Несмотря на то, что говорят некоторые неопытные люди в Италии, «Шахтер» - это топ-клуб. Мы всегда двигались в направлении договора с Де Дзерби. В определенный момент мы решили подождать, пока он закончит чемпионат с «Сассуоло». Мы никогда не стремились воспрепятствовать кому-то или форсировать ситуацию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

- Де Дзерби уже запрашивал информацию по «Шахтеру»?
- Да, безусловно. Роберто в последнее время не интересовался «Шахтером», но ранее он уже спрашивал меня о лиге, клубе, игроках. Я знаю его более тридцати лет, ведь был его первым тренером, и всегда следил за его карьерой. Когда его имя было упомянуто, все менеджеры в клубе согласились. Срна, игравший в Италии, знал его, поэтому был очень уверен в Роберто. После первых контактов у него появилась возможность перебраться к нам. Переговоры прошли образцово.

- Удивительно, что контракт подписан на два года. Почему не на больший срок?
- Потому что я думаю, что это подходящее и необходимое время для проекта, который мы будем создавать вместе. Никто не устанавливал никаких ограничений: если Роберто будет хорошо себя показывать, контракт будет легко продлен.

- Считаете ли вы, что итальянский футбол будет сожалеть о потере топ-тренера?
- Это сожаление итальянского футбола, но Де Дзерби убежден в своем выборе. Клуб постарается поддержать его работу и удовлетворить его запросы, которые являются функциональными для нашей философии, он постарается еще больше улучшить наших молодых игроков, поможет им расти. Для них это будет идеальный способ сравнить себя с европейским футболом.

- «Шахтер» продолжает традиции Made in Italy: Скала, Лукарелли, Николини, теперь вот Де Дзерби.
- За рубежом итальянский футбол всегда считается одним из лучших в Европе. «Шахтер» гордится тем, что нам удалось нанять итальянского тренера с таким профилем. Так же, как Роберто ценит уважение и доверие, которые мы испытываем к нему. Для него это осознанный выбор, основанный на анализе, знаниях, контактах, и мы убеждены, что получили топ-тренера.

- Выигрывать с красивой игрой непросто. Если этого не будет, что последует?
- Мы стараемся, потому что убеждены, что с хорошей игрой будет больше шансов на победу. Это философия, которую мы не меняем, даже если понимаем, что не всегда можем побеждать. Де Дзерби не выиграл Скудетто, но с не самыми сильными игроками он показывал лучший футбол, чем многие другие команды Серии А. «Сассуоло» установил собственный рекорд по очкам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

- Многие игроки «Сассуоло» сейчас связаны с возможным переходом в «Шахтер». Могли бы вы пролить свет на это?
- Правда в том, что «Шахтер» планирует осуществить два-три трансфера. Роберто сказал нам, что у нас хорошие игроки, а еще предложил список из тех, кто подходит к его игре и нашей философии. Интересно, что он хочет усилить команду точечно. Он пришел сюда не для того, чтобы предлагать дорогих футболистов, наши цели – молодые и опытные ребята по очень низкой цене. Он попросил одного или двух игроков «Сассуоло», с другой стороны, он очень ценит наших футболистов.

- В газетах пишут о Локателли, Берарди, Марлоне…
- Я не могу называть имена, но могу сказать, что это не Локателли и не Берарди, потому что на этих позициях у нас есть ведущие футболисты, и нет смысла вкладывать деньги в эту затею. То, о чем писали в газетах, в большинстве своем неправда. Интерес есть только к Марлону, потому что он очень нравится тренеру. Но «Шахтер» не покупает дорого и много. Футболисты, которых мы будем оценивать, должны соответствовать нашим идеям и нашей философии. Покупать игроков можно также в Италии, а не только в Бразилии. Роберто пришел не для навязывания конкретных футболистов, он оказался очень открыт в сравнении и диалоге.

Почему слухи о топ-трансфере Локателли в Шахтер – мыльный пузырь из прессы

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 19:23
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:11
    Пока купили 8 ассистентов
    Скорее уж тогда арендовали, сроком на ... )
    Ссылка
    SEPULTARA
      SEPULTARA, 27.05.2021 19:16
    -1
    А шо, Даша не потянула штурвал?
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:11
    +2
    Пока купили 8 ассистентов
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:11
    +2
    Пока купили 8 ассистентов
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 19:23
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:11
    Пока купили 8 ассистентов
    Скорее уж тогда арендовали, сроком на ... )
    Ссылка
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