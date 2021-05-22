Почему слухи о топ-трансфере Локателли в Шахтер – мыльный пузырь из прессы

Последние несколько недель болельщики «Шахтера» полностью сосредоточены на новостях, поступающих с Апеннинского полуострова. Ключевым ожиданием для фанов «горняков», конечно же, является назначение Роберто Де Дзерби, заявившего уже об уходе из «Сассуоло», на пост главного тренера донецкой команды. С этим, кажется, никаких проблем возникнуть не должно, и 41-летний итальянец на следующей неделе будет официально презентован в качестве нового «рулевого» вице-чемпиона Украины.

Однако теперь интересно, кого же приведет в команду Де Дзерби, потому как поверить в его готовность работать практически без трансферов, что ранее было при Луише Каштру, невероятно сложно. Скорее даже, невозможно, потому как амбициозность португальца и итальянца даже не стоит класть на разные чаши весов – и так очевидно, что перевесит.

Поговаривают, что Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» целый ряд игроков из «Сассуоло». Среди сплетен фигурируют как вполне реалистичные варианты, как например, Марлон, Бога или Джуричич, так и откровенно сомнительные. К последним можно отнести не только слухи о трансфере в стан «горняков» ветеранистых 34-летнего вратаря Андреа Консильи или 31-летнего центрбека Влада Кирикеша, но и набившие оскомину байки о вероятном переходе в «Шахтер» 23-летнего опорного полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли.

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Последний действительно является одним из главных бриллиантов нынешнего «Сассуоло», причем как с игровой, так и с экономической точек зрения. Поэтому неудивительно, что уже сейчас в прессе звучат баснословные цифры, в которые для бюджета «зелено-черных» может вылиться исходящий трансфер Локателли. Но к «Шахтеру» этот игрок не имеет ровным счетом никакого отношения, и вот почему…

40 миллионов евро – сумма, выходящая за финансовый лимит «Шахтера»

Прежде всего, стоит понимать, о какой сумме отступных мы говорим, если заводим речь о потенциальном трансфере Локателли. Расставаться с молодым полузащитником, который вызывается в сборную Италии, за копейки в «Сассуоло», естественно, не пожелают. Поэтому уже сейчас в прессе мелькают слухи, что боссы «зелено-черных» фактически повесили ценник на своего футболиста – 40 миллионов евро.

Судачат, что «Шахтер» практически готов заплатить столько. Якобы «горняки» предложили «Сассуоло» 35 миллионов евро, а самому Локателли готовы платить по 3 миллиона в год на протяжении пяти сезонов.

Однако в такую информацию поверить крайне сложно. Дело в том, что успешную бизнес-модель «Шахтеру» удалось выстроить, прежде всего, из-за отказа выходить за пределы какой-то установленной границы. Каким бы талантливым и способным не был футболист, но «горняки» не готовы тратить на него запредельную сумму. Исключения случались, но оба они (Нери Кастильо и Бернард) лишь подтвердили правило, что выходить за пределы разумности не стоит.

Не так давно Карло Николини, который сейчас в «Шахтере» занимает должность ассистента директора по футболу, в интервью, к слову итальянским медиа, рассказывал, почему донецкий клуб не сумел заполучить в свои ряды безумно талантливого бразильского вингера «Палмейраса» Габриэла Верона. Оказывается, что в украинском клубе установлен финансовый лимит на одну сделку, который равен 20 миллионам евро. Говоря проще: ни один входящий трансфер не будет одобрен высшим руководством, если он обойдется клубу дороже двух десятков миллионов евро. Точка.

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И крайне сложно поверить, что если в случае с 18-летним бразильцем Вероном, о котором грезят едва ли не все гранды европейского футбола, «Шахтер» не пошел на нарушение своей концепции, то сейчас в ситуации с 23-летним итальянцем Локателли это отступление от собственных правил в клубе все-таки произойдет. Конечно, Де Дзерби может уговорить боссов раскошелится, но этим он с самого начала поставит себя в неудобное положение, взвалив на себя дополнительную ношу ответственности за результат не только команды, но и успешную адаптацию, а затем и качественную игру самого Локателли. Сомнительно, что любитель рационализма Де Дзерби ступит на эту откровенно «скользкую дорожку»…

Украина – слишком рискованный вариант в карьере Локателли

Для самого Локателли вариант с переездом в украинскую Премьер-лигу, пусть даже из рядов середняка итальянской Серии А, не видится пределом мечтаний. Да, если все-таки поверить слухам о баснословном окладе, который якобы гарантируют Мануэлю в «Шахтере», то соблазниться на такое предложение можно, но не поставит ли оно крест на дальнейших ожиданиях хавбека от собственной карьеры? Когда-то хорошо знакомый отечественным болельщикам талант, чье имя Алекс Тейшейра, уже соблазнился на деньги, и кроме них, собственно, больше ничем и не разжился в футболе.

За Локателли сейчас присматриваются сразу несколько европейских грандов. Речь, прежде всего, идет о «Ювентусе», но не стоит сбрасывать со счетов и слухи о «Манчестер Сити» и «Барселоне». Сам хавбек, кажется, не прочь остаться в Серии А, где для него все знакомо и понятно. По этой причине возможность трансфера в «Ювентус» для Мануэля – это то, от чего грех отказываться, да и в руководстве «Сассуоло» хавбека вовсе не выдавливают в «Шахтер», а наоборот, по слухам, хотят, чтобы игрок остался в Италии.

И вот последний момент, на первый взгляд, как-то слабо вяжется с бизнесом. Ведь продавать игрока в желании заработать максимум нужно туда, где больше дают, а не туда, куда больше хочется. Если в этом вопросе есть какие-то нестыковки, то, следовательно, не все в нем настолько очевидно. И здесь мы подходим к еще одному пункту…

Слухи о «Шахтере» - агентский вброс с целью надавить на «Ювентус»

Сейчас именно этот тезис кажется наиболее правдоподобным в ворохе всей информации, распространяемой вокруг персоны Локателли в итальянской прессе. Что мы имеем на поверхности? Якобы «Шахтер» готов заплатить за хавбека 35 миллионов евро, что почти удовлетворяет «Сассуоло», который хочет получить 40 миллионов. «Ювентус» же сделал суммарное предложение на 40 миллионов, но реально готов заплатить живыми, как говорится, деньгами за хавбека только половину этой суммы – 20 миллионов. Оставшуюся часть туринский гранд предлагает «Сассуоло» добрать у него натурой, то есть футболистами, которых готов отпустить сам «Ювентус». Поговаривают о 20-летнем Николо Фаджоли и 21-летнем Джанлуке Фработте, которые, откровенно говоря, даже суммарно никак не тянут на 20 миллионов – оценочная стоимость первого на Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро, второго – 2,5 миллиона.

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Иными словами, «Ювентус» готов сейчас договариваться о трансфере Локателли, но заплатить за хавбека готов только 20 миллионов евро, отдав, причем не факт, что без дополнительных условий, двух игроков, которых еще только предстоит раскрыть. Очевидно, что в «Сассуоло» сидят не безголовые чайники, и с этой уловкой «старой синьоры» они разобрались моментально. Но категорически отказывать «Ювентусу» в этой ситуации – означает свернуть переговоры и лишить клуб возможности к хорошему заработку, а «Сассуоло» - это вовсе не банковский сейф, куда уже невозможно подбросить дополнительные несколько десятков миллионов евро.

Единственным правильным вариантом на рынке, который бы сумел простимулировать «Ювентус» не утратить интерес к переговорам, и самостоятельно пойти на улучшение условий – это как раз подобного рода сплетни, как появились сейчас про «Шахтер» и Локателли. И ведь на первый взгляд все выглядит вполне правдоподобно – из команды уходит главный тренер, который не прочь забрать с собой лидеров. Но Де Дзерби может быть сколько угодно не прочь этого, а финансовые реалии и много других аспектов (никто ведь не говорил, что «Шахтер» с Де Дзерби будет отказываться от избранного бразильского вектора в работе на рынке) говорят о том, что Локателли в «Шахтере» - это мыльный пузырь, который активно надувают в итальянских СМИ, потому что это кому-то выгодно.

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Кому это может быть выгодно? С этим мы уже разобрались – агентам и лицам, заинтересованным в переходе Локателли в «Ювентус». И это сейчас единственный трансферный путь, который сложит все детали пазла воедино: туринцы заполучат качественного футболиста, «Сассуоло» заработает фантастическую по нынешним временам сумму на рынке, а Локателли останется в родной Серии А, где всегда будет на виду у тренерского штаба сборной Италии, причем в рядах одной из сильнейших команд дивизиона.

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Заметьте, говорить о том, что Локателли не смог бы вписаться в игровую модель «Шахтера» при Де Дзерби мы даже не пытаемся. Этот полузащитник действительно выглядит очень перспективно, и с учетом потенциальных вопросов в средней линии у «горняков» (Степаненко и Алан Патрик уже приближаются к закату карьеры, а Майкон и Маркос Антонио пока не выглядят готовыми игроками основного состава, хотя и провели в команде уже несколько сезонов) его переезд в донецкую команду помог бы той куда быстрее решить некоторые игровые задачи, но в «Шахтере» сейчас настроены на другие принципы работы на рынке, о чем не так давно говорил и президент клуба, подчеркнувший, что не хочет показывать видимость работы, хотя и готов покупать новых исполнителей.

Пожалуй, единственным шансом увидеть Локателли в «Шахтере», о котором уже говорилось выше, является твердое и настойчивое желание Де Дзерби, за которое итальянец выразит готовность отвечать перед руководством. Но и здесь, кажется, история не срастается, потому как, если верить все тем же итальянским журналистам, то пока единственным футболистом, которого 41-летний Роберто твердо попросил «горняков» подписать из «Сассуоло» является 25-летний центральный защитник Марлон. Так что на столе у нас огромное количество деталей, которые далеко не факт, что являются составными частями лишь одного пазла, а не двух, трех или еще большего их числа… Трансферные игры - они такие.