Ринат АХМЕТОВ: «Если нужно будет кого-то купить, мы купим»

Президент «Шахтера» заверил, что клуб и дальше готов покупать игроков, которые нужны

  • 09.05.2021 23:10
  • 2548 просмотров
  • 2 комментария
Ринат АХМЕТОВ: «Если нужно будет кого-то купить, мы купим»
© ТК Футбол. Ринат Ахметов

Ринат Ахметов рассказал, готов ли он отпустить Трубина, а также о возможных трансферах клуба.

— Готов ли клуб сейчас продавать дорого? Допустим, вы говорите, что Трубин - молодец. Вот, представим, завтра будет предложение, готовы ли вы его отпустить?
— Да, пожалуйста. Пусть делают предложения, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. И если мы почувствуем, что цифра такая, что мы уже начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет.  У нас прекрасная молодежь и, я уверен, они будут радовать как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. Вот был раньше Тайсон, был Марлос. Сейчас - Тете, образно говоря, и Марлос есть. Тете есть и Соломон.

— Вы считаете, они растут естественно, медленно или вы хотели бы, чтобы они росли быстрее?
— Мне кажется, они быстро растут. Вы вспомните, когда к нам пришел Виллиан, он два года не играл. Если вспомнить Адриано, он несколько лет не играл. Я думаю, и Фернандиньо не сразу заиграл. Если нужно будет кого-то купить, мы купим. Вы не думайте, что мы не купим. Мы купим. Но мы купим ровно тех игроков, которые нам нужны. Не для того, чтобы показать болельщикам: вы посмотрите какую работу сделал Ринат! Я же не хочу видимость показать. Покупать игроков как раньше. Вот мы купили Бернарда, а он три года на трибуне. Что в итоге происходило? Бернард несчастный, раздевалка несчастная и помощи нет.

— И финансовые потери?
— Да, и с финансовой точки зрения плохо. Здесь нужно иметь терпение и ни в коем случае чтобы не было суеты. Вы понимаете, суета - это все-таки не родная сестра успеха.

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Источник — Великий футбол

(11 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 09.05.2021 23:21
    +1
    А там посмотрим...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.05.2021 23:11
    +2
    Хорошая фраза и правильная.
    Пока она Луччи касается)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.05.2021 23:11
    +2
    Хорошая фраза и правильная.
    Пока она Луччи касается)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.05.2021 23:21
    +1
    А там посмотрим...
    Ссылка
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