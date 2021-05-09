Ринат АХМЕТОВ: «Если нужно будет кого-то купить, мы купим»

Ринат Ахметов рассказал, готов ли он отпустить Трубина, а также о возможных трансферах клуба.

— Готов ли клуб сейчас продавать дорого? Допустим, вы говорите, что Трубин - молодец. Вот, представим, завтра будет предложение, готовы ли вы его отпустить?

— Да, пожалуйста. Пусть делают предложения, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. И если мы почувствуем, что цифра такая, что мы уже начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет. У нас прекрасная молодежь и, я уверен, они будут радовать как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. Вот был раньше Тайсон, был Марлос. Сейчас - Тете, образно говоря, и Марлос есть. Тете есть и Соломон.

— Вы считаете, они растут естественно, медленно или вы хотели бы, чтобы они росли быстрее?

— Мне кажется, они быстро растут. Вы вспомните, когда к нам пришел Виллиан, он два года не играл. Если вспомнить Адриано, он несколько лет не играл. Я думаю, и Фернандиньо не сразу заиграл. Если нужно будет кого-то купить, мы купим. Вы не думайте, что мы не купим. Мы купим. Но мы купим ровно тех игроков, которые нам нужны. Не для того, чтобы показать болельщикам: вы посмотрите какую работу сделал Ринат! Я же не хочу видимость показать. Покупать игроков как раньше. Вот мы купили Бернарда, а он три года на трибуне. Что в итоге происходило? Бернард несчастный, раздевалка несчастная и помощи нет.

— И финансовые потери?

— Да, и с финансовой точки зрения плохо. Здесь нужно иметь терпение и ни в коем случае чтобы не было суеты. Вы понимаете, суета - это все-таки не родная сестра успеха.

Читайте также: АХМЕТОВ об уходе Тайсона: «Это нормально. Футболист же не в рабстве»