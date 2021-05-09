АХМЕТОВ об уходе Тайсона: «Это нормально. Футболист же не в рабстве»

33-летний бразилец не стал продлевать контракт с «Шахтером», оказавшись в концовке сезона в дубле. В итоге «Шахтер» по взаимному соглашению сторон досрочно расторг контракт с бразильцем, отпустив его свободным агентом в «Интернасьонал».

— Тайсон многое сделал для наших побед и мы ему благодарны, дай Бог ему удачи в будущем.

— Но он ушел бесплатно…

— Это нормально. Футболист же не в рабстве находится. У футболиста есть контракт, права и обязанности. Мы подписали с ним контракт. Контракт закончился. Мы уважали контракт, мы выполняли контракт. Как и выполняем все контракты перед нашими игроками, тренерским штабом – перед всеми. Точно так же они выполняют перед клубом. Закончился контракт – у него есть право, как и у нас, его продлить. Если мы не пришли к соглашению, у него есть право уйти.

— Есть ли у «Шахтера» проблема смены поколений?

— У нас сломался Мораес и это большая проблема для клуба. С Тайсоном получилась такая ситуация, Коноплянка у нас сломан. И так получилось, что опытные игроки были не в состоянии помочь. Это проблема. А то, что «старики» не пускают молодежь... Молодежь, как правило, не любит спрашивать разрешения у «стариков».