АХМЕТОВ об уходе Тайсона: «Это нормально. Футболист же не в рабстве»

Президент «Шахтера» прокомментировал расставание с Тайсоном

  • 09.05.2021 22:44
  • 619 просмотров
  • 1 комментарий
АХМЕТОВ об уходе Тайсона: «Это нормально. Футболист же не в рабстве»
© ТК Футбол. Ринат Ахметов

33-летний бразилец не стал продлевать контракт с «Шахтером», оказавшись в концовке сезона в дубле. В итоге «Шахтер» по взаимному соглашению сторон досрочно расторг контракт с бразильцем, отпустив его свободным агентом в «Интернасьонал».

— Тайсон многое сделал для наших побед и мы ему благодарны, дай Бог ему удачи в будущем.

— Но он ушел бесплатно…
— Это нормально. Футболист же не в рабстве находится. У футболиста есть контракт, права и обязанности. Мы подписали с ним контракт. Контракт закончился. Мы уважали контракт, мы выполняли контракт. Как и выполняем все контракты перед нашими игроками, тренерским штабом – перед всеми. Точно так же они выполняют перед клубом. Закончился контракт – у него есть право, как и у нас, его продлить. Если мы не пришли к соглашению, у него есть право уйти. 

— Есть ли у «Шахтера» проблема смены поколений?
— У нас сломался Мораес и это большая проблема для клуба. С Тайсоном получилась такая ситуация, Коноплянка у нас сломан. И так получилось, что опытные игроки были не в состоянии помочь. Это проблема. А то, что «старики» не пускают молодежь... Молодежь, как правило, не любит спрашивать разрешения у «стариков».

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Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.05.2021 22:52
    +1
    где то улыбнулся Зинченко...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.05.2021 22:52
    +1
    где то улыбнулся Зинченко...
    Ссылка
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