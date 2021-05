Зинченко – в основе Манчестер Сити на матч АПЛ с Брайтоном

Сегодня, 18 мая «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ на выезде играет с «Брайтоном». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч.

Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Бернарду, Марез, Торрес, Фоден

Запас: Стеффен, Аке, Жезус, Лапорт, Де Брюйне, Менди, Фернандиньо, Гарсия, Палмер

Your team to battle Brighton! 💪



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, Torres, Foden



SUBS | Steffen, Ake, Jesus, Laporte, De Bruyne, Mendy, Fernandinho, Garcia, Palmer



pic.twitter.com/LOTv1wwlRU