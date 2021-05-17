Во вторник, 18-го мая, в Брайтоне на стадионе «Амекс» в рамках матча 37-го тура чемпионата Англии местный «Брайтон» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

«Брайтон»

«Альбион» остался в Премьер-лиге на следующий сезон. Таким образом, команда из Брайтона решила главную задачу на сезон. В настоящий момент в активе «чаек» 38 очков и семнадцатая позиция в турнирной таблице. Они еще могут подняться на пару позиций вверх, но думается, что это не особо важно, поскольку главной задачей было сохранить прописку в элите. Безусловно, «Брайтон» мог рассчитывать и на более высокое место, но состав команды и игра в этом сезоне не позволили этого сделать.

В последней игре подопечные Грэма Поттера смогли отобрать очки у мотивированного «Вест Хэма» и, по сути, лишили его шансов побороться за место в Лиге чемпионов. До этого было гостевое поражение от «Вулверхэмптона» и домашняя победа в матче с «Лидсом».

Сразу четыре игрока «бело-синих» находятся в лазарете. Это Тарик Лэмпти, Соломон Марч, Йоэл Велтман и Дэви Проппер. Их участие в матче под вопросом. А вот кто точно не сыграет против чемпиона Англии, так это дисквалифицированные Льюс Данк и Нил Мопе.

«Манчестер Сити»

Фантастический сезон для «Манчестер Сити» подходит к концу. Команда Хосепа Гвардиолы уже выиграла Кубок английской лиги, а также досрочно завоевала золотые медали английской Премьер-лиги. Помимо этого, «горожане» вышли в финал самого престижного клубного турнира Европы Лиги чемпионов, где 29 мая сыграют против «Челси». Единственный трофей, который точно не покорился «Манчестере Сити» в этом сезоне, это Кубок Англии. В старейшем турнире манчестерцы в полуфинале уступили «Челси».

Что касается чемпионата Англии, то тут в активе команды украинца Александра Зинченко 83 очка и 13 пунктов преимущества над вторым «Манчестер Юнайтед». Ощутимое преимущество и справедливое чемпионство. В последней игре «голубые» устроили «перестрелку» с «Ньюкаслом», но таки смогли добыть победу со счетом 4:3. А до этого была репетиция финала Лиги чемпионов против «Челси», которую подопечные Гвардиолы провалили, проиграв 1:2.

В целом, у «Манчестер Сити» все в строю, но небольшие повреждения есть у Серхио Агуэро и Кевина Де Брюйне, поэтому, возможно, Хосеп Гвардиола не станет рисковать этими футболистами и даст им отдохнуть.

История встреч

25 матчей, 16 побед «Манчестер Сити», четыре виктории «Брайтона» и пять ничейных результатов – такая статистика в очных противостояниях команд. Разница забитых и пропущенных 53:26 в пользу «горожан».

В первом круге «Манчестер Сити» минимально переиграл «Брайтон» благодаря голу Фила Фодена.

Ориентировочные составы:

«Брайтон»: Санчес, Уайт, Уэбстер, Берн, Гросс, Альсате, Биссума, Модер, Троссард, Джаханбахш, Уэлбек.

«Манчестер Сити»: Карсон, Зинченко, Аке, Гарсия, Уокер, Фернандиньо, Марез, Фоден, Торрес, Стерлинг, Жезус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

18 мая, вторник