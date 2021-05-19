Брайтон – Манчестер Сити – 3:2. Проигрыш Зинченко. Видео голов, обзор матча

В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Брайтона» (2:3), хотя вел в счете в два мяча.

Команда Пепа Гвардиолы с 10-й минуты играла в меньшинстве. Александр Зинченко вышел на поле в основном составе «Манчестер Сити» и провел на поле все 90 минут.

Видеообзор матча «Брайтон» – «Манчестер Сити» – 3:2

Голы: Троссард, 50, Уэбстер, 72, Берн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48.