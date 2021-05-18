37-й тур
Брайтон
3 : 2
Ман Сити
18.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Ман Сити с Зинченко в меньшинстве проиграли Брайтону

Жоау Канселу был удален уже на 10-й минуте

  • 18.05.2021 23:06
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АПЛ. Ман Сити с Зинченко в меньшинстве проиграли Брайтону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Манчестер Сити» в предпоследнем, 37-м туре АПЛ на выезде потерпел поражение от «Брайтона» - 2:3, ведя в счете 2:0. Команда Пепа Гвардиолы с 10-й минуты играла в меньшинстве.

Александр Зинченко вышел на поле в основном составе «Манчестер Сити» и провел на поле все 90 минут.

«Брайтон» - «Манчестер Сити» - 3:2
Голы: 0:1 – 2 Гюндоган, 0:2 – 48 Фоден, 1:2 – 50 Троссард, 2:2 – 72 Уэбстер, 3:2 – 76 Берн.

«Брайтон» – Санчес, Уайт, Берн, Уэбстер, Гросс, Мак Аллистер, Биссума, Альсате (Зекири, 65), Модер, Джаханбахш (Лаллана, 49), Уэлбек (Троссард, 29).

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, Гюндоган (Фернандиньо, 56), Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 15), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 77), Марез, Родри.

Предупреждения: Джаханбахш (27), Бернарду Силва (73), Родри (79), Фернандиньо (82), Уэбстер (90), Санчес (90).

Удаление: Жоау Канселу (10).

Ранее «Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Фулхэм».

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Источник — Sport.ua

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