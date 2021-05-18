АПЛ. Ман Юнайтед упустил победу над Фулхэмом, Лидс обыграл Саутгемптон

Состоялись два матча в рамках предпоследнего, 37-го тура АПЛ. Шедеврального гола Эдинсона Кавани «Манчестер Юнайтед» оказалось недостаточно для победы над «Фулхэмом», а «Лидс» на выезде обыграл «Саутгемптон».
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм» - 1:1
Голы: 1:0 – 15 Кавани, 1:1 – 76 Брайен.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Шоу, Туанзебе, Уан-Биссака, Линделеф, Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Мактомини (Рэшфорд, 62), Кавани (ван де Бек, 87), Гринвуд (Диалло, 83).
«Фулхэм» – Ареоля, Адарабиойо, Брайен, Рим, Замбо-Ангисса, Декордова-Рид, Лукман (Тете, 89), Рид (Андерсен, 32), Кавалейру, Лемина, Карвальо (Лофтус-Чик, 63).
Предупреждения: Бруну Фернандеш (18), Лемина (51), Лукман (87), Шоу (89), Ареоля (90).
«Саутгемптон» - «Лидс» - 0:2
Голы: 0:1 – 73 Бэмфорд, 0:2 – 90 Робертс.
«Саутгемптон» – Маккарти, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Салису, Армстронг, Дженепо, Телла (Редмонд, 70), Уорд-Проуз, Уолкотт (Диалло, 78), Адамс (Ингз, 46).
«Лидс» – Касилья, Эйлинг, Купер, Льоренте (Берарди, 46), Даллас, Харрисон, Филлипс (Стрейк, 46), Алиоски, Рафинья, Бэмфорд, Родриго (Робертс, 78).
Предупреждения: Филлипс (34), Даллас (56), Стрейк (66).
Источник — Sport.ua
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