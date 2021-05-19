Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Англии.
Саутгемптон – Лидс – 0:2 (Бэмфорд, 73, Робертс, 90+5).
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайлер Робертс (Лидс).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
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Источник — Sport.ua
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