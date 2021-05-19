37-й тур
Брайтон
3 : 2
Ман Сити
18.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Кейн в Сити? Следующий вопрос»

Главный тренер «Ман Сити» - о поражении «Брайтону» и трансферных слухах

  • 19.05.2021 07:18
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ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Кейн в Сити? Следующий вопрос»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Брайтона» (2:3), хотя вел в счете в два мяча.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал этот матч.

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Брайтон).
72' ГОЛ ! Мяч забил Адам Уэбстер (Брайтон).
50' ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
48' ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
10' Жуан Канселу (Ман Сити) получает красную карточку.
2' ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua

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