ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Кейн в Сити? Следующий вопрос»

В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Брайтона» (2:3), хотя вел в счете в два мяча.
Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал этот матч.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Брайтон).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Уэбстер (Брайтон).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|10'
|Жуан Канселу (Ман Сити) получает красную карточку.
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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