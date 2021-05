ВИДЕО. Пижон Агуэро неудачно исполнил паненку в матче с Челси

В матче АПЛ «Манчестер Сити» принимает «Челси» и в случае победы станет чемпионом.

В конце первого тайма уже при счете 1:0 форвард хозяев Серхио Агуэро решил исполнить пенальти в стиле паненка, однако кипер Синих Эдуар Менди был внимателен.



