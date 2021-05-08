ВИДЕО. Пижон Агуэро неудачно исполнил паненку в матче с Челси

В матче АПЛ «Манчестер Сити» принимает «Челси» и в случае победы станет чемпионом.
В конце первого тайма уже при счете 1:0 форвард хозяев Серхио Агуэро решил исполнить пенальти в стиле паненка, однако кипер Синих Эдуар Менди был внимателен.
Sometimes the Panenka doesn’t come off. Poor Aguero 😂 pic.twitter.com/KYYI2OFBFM— FUT Stephen A (@FutStephenA) May 8, 2021
Aguero what was that?😳🤣 #MCICHEpic.twitter.com/Wjq1uXLmp1— Kawowo Sports (@kawowosports) May 8, 2021
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Источник — Sport.ua
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