ФОТО. Добро пожаловать, Але Гатор. Торонто заключил контракт с крокодилом

Клуб MLS «Торонто» договорился с Але Гатор о краткосрочной аренде.

Подобная шуточка опубликована клубом в Твиттере после того, как аллигатор сорвал тренировку клуба.

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan



The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) 🐊#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5