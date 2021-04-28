ФОТО. Добро пожаловать, Але Гатор. Торонто заключил контракт с крокодилом

Клуб MLS «Торонто» договорился с Але Гатор о краткосрочной аренде.
Подобная шуточка опубликована клубом в Твиттере после того, как аллигатор сорвал тренировку клуба.
BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) 🐊#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5
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Источник — Twitter
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