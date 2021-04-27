ВИДЕО. Неожиданный гость. Аллигатор сорвал тренировку Торонто

Тренировка футбольной команды MLS «Торонто» запомнилась курьезным случаем. На занятие к футболистам на поле пришел аллигатор. На некоторое время тренировку пришлось остановить.

Игроки не стали покидать поле, но приблизились к животному и стали наблюдать за ним. Работники поля пытались вынудить покинуть аллигатора с поля, но тщетно. В итоге футболисты начали фотографироваться с ним. Впоследствии крокодил самостоятельно покинул газон.

Напомним, что в этом сезоне из-за коронавируса ФК «Торонто» базируется в Орландо (Флорида, США).