ВИДЕО. Неожиданный гость. Аллигатор сорвал тренировку Торонто

Тренировка футбольной команды MLS «Торонто» запомнилась курьезным случаем. На занятие к футболистам на поле пришел аллигатор. На некоторое время тренировку пришлось остановить.
Игроки не стали покидать поле, но приблизились к животному и стали наблюдать за ним. Работники поля пытались вынудить покинуть аллигатора с поля, но тщетно. В итоге футболисты начали фотографироваться с ним. Впоследствии крокодил самостоятельно покинул газон.
Напомним, что в этом сезоне из-за коронавируса ФК «Торонто» базируется в Орландо (Флорида, США).
Источник — Sport.ua
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