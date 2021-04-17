Элина СВИТОЛИНА: «Сделала правильный выбор, приехав в Черноморск»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о непростой победе в матче против японки Юки Найто в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

- В первом сете была хорошая игра с моей стороны. Потом она стала немного по-другому играть, больше полусвечками. Корт достаточно тяжелый, было непросто с ними справляться. Возможно, во втором сете я где-то сыграла неправильно тактически. Она почувствовала больше уверенности, а я где-то не очень хорошо отыграла. Корт тяжелый, поэтому дальше мы уже оставались в равных кондициях. Нужно было исходить из этих условий, бороться и находить варианты, чтобы ставить ее в неудобную позицию.

Так как корт на закрывали на ночь, он был очень мягкий. Из-за этого розыгрыши были достаточно длинными, нужно было оставаться сильной физически. Соперница играла достаточно неудобно из-за того, что ее полусвечки было сложно пробивать. Нужна было очень высокая точность в ударах.

Найто неплохо подавала во втором сете и у нее получалось держать свою подачу. В третьей партии мы уже боролись до конца.

- Что во время игры подсказывал капитан?

- Он старался настроить меня на свою игру. Старался вытаскивать меня из каких-то ситуаций, где я не очень хорошо отыгрывала и возвращать меня в игру. Миша – отличный капитан, всегда поддерживает, всегда пытается правильно направить. Мне очень нравится, что именно он находиться на скамье.

- Нет ли усталости перед соревнованиями в Штутгарте?

- Я не думаю об усталости. Считаю, что этот турнир пойдет мне в плюс. В Штутгарте будут тяжелые матчи, но я уверена, что сделала правильный выбор, приехав сюда. В общем я отыграла достаточно хорошо. Рада, что я начала грунтовый сезон здесь.

- Что бы вы поменяли в своей игре во втором сете?

- Наверное, больше бы рисковала на приеме. Потому что на подаче все было хорошо, я проиграла только один свой гейм. Я больше ожидала, что где-то она ошибется. Но на приеме нужно было больше ее «прессовать».

- Ей удалось вас чем-то удивить?

- Я знала, что она играет полусвечками, а потом старается атаковать. Марта мне об этом тоже говорила. Нужно было больше поддавливать на приеме. В первом сете я хорошо с этим справилась, во втором – нет.

- В первом сете вам не мешали звуки «болгарки» и перфоратора?

- Почти не слышала посторонних звуков. Один раз только заметила, что там ремонтировали балкон. Я на такое вообще не обращаю внимания.

- Ваш отец постоянно давал подсказки с трибуны. Вы их слышали?

- Нет, это он больше сам с собой разговаривал (смеется). Он очень часто так делает и на других турнирах, но очень тихо, даже на расстоянии метра можно не услышать.

- Расскажите о спарринге с Мартой Костюк, который вы провели в четверг. Вы были очень настроены на победу в той встрече?

- Для меня это был первый сет здесь. Думаю, что для Марты тоже, поэтому мы старались приспособиться к грунту. Был ровный сет, хороший для подготовки к матчам с японками. Здорово, что мы очень ровно отыграли.

- Думали ли вы играть на ближайших Олимпийских играх в паре или в миксте?

- В паре думали сыграть с Даяной. Мы думали о совместном выступлении, но это пока на уровне разговоров. В миксте мы хотели сыграть с Сергеем Стаховским.