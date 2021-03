767 матчей. Месси повторил грандиозный рекорд Хави в Барселоне

Аргентинец Лионель Месси проводит свой 767-й матч за испанскую «Барселону».

Этот показатель равен рекорду Хави по количеству игр за каталонскую команду (767 игр, 85 голов).

15 марта на стадионе «Камп Ноу» в 27-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимает «Уэску».

До 767-й игры за клуб Месси во всех соревнованиях забил 659 голов и отдал 262 голевых передачи.

