Серена Уильямс повторила достижение Роджера Федерера

16 февраля американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open.
Победа над Симоной Халеп стала для Уильямс-младшей 362-й на турнирах Большого Шлема. По этому показателю она сравнялась со швейцарцем Роджером Федерером. Отдельно в женском Туре Серена давно является рекордсменкой.
Отметим, что в 1/2 финала Серене предстоит сразится с японкой Наоми Осакой. Победа в этом матче поднимет американку на первой место в данном рейтинге, так как Федерер пропускает Открытый чемпионат Австралии.
Defeating 🇷🇴 Simona Halep at @AustralianOpen 🇺🇸 Serena Williams collects her 362nd winning match in Slams. Tied Federer record (considering both male and female)#AusOpen pic.twitter.com/HavYF68qk5— TennisMyLife (@TennisMyLife68) February 16, 2021
Источник — Sport.ua
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