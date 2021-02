Серена Уильямс повторила достижение Роджера Федерера

16 февраля американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open.

Победа над Симоной Халеп стала для Уильямс-младшей 362-й на турнирах Большого Шлема. По этому показателю она сравнялась со швейцарцем Роджером Федерером. Отдельно в женском Туре Серена давно является рекордсменкой.

Отметим, что в 1/2 финала Серене предстоит сразится с японкой Наоми Осакой. Победа в этом матче поднимет американку на первой место в данном рейтинге, так как Федерер пропускает Открытый чемпионат Австралии.

Defeating 🇷🇴 Simona Halep at @AustralianOpen 🇺🇸 Serena Williams collects her 362nd winning match in Slams. Tied Federer record (considering both male and female)#AusOpen pic.twitter.com/HavYF68qk5