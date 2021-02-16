Выбила вторую сеяную. Серена Уильямс – в полуфинале Australian Open

Американка не перестает удивлять

  • 16.02.2021 11:45
  • 2182 просмотра
  • 4 комментария
Выбила вторую сеяную. Серена Уильямс – в полуфинале Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

39-летняя американка Серена Уильямс (№11 WTA) стала второй участницей стадии 1/2 финала Australian Open.

В матче 1/4 финала 23-кратная победительница турниров Большого Шлема в двух сетах одолела второй номер посева Симону Халеп из Румынии.

Australian Open. 1/4 финала
Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:3

В полуфинале Уильямс-младшая сразится против третьей сеяной Наоми Осаки из Японии. Для Серены это девятый выход в топ-4 на мейджоре в Австралии, ранее она в полуфиналах не проигрывала, взяв семь титулов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vital
    online
      vital, 16.02.2021 12:40
    +2
    Al Zolo, 16.02.2021 12:25
    она похожа на Халеп-они классные технарки но на скоростном покрытии-харде убойная подача 2 монстров все порешает
    Не вистачить Серену на фінал так точно. А якщо фінал Барті - Осака, то більше вірю в господарку кортів, бо в неї не сітка, а швидше тренування з підвищеною відповідальністю.
    Ссылка
    Al Zolo
      Al Zolo, 16.02.2021 12:25
    -2
    dudigo78, 16.02.2021 12:22
    Я б ще Барті не скидав з рахунків
    она похожа на Халеп-они классные технарки но на скоростном покрытии-харде убойная подача 2 монстров все порешает
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.02.2021 12:22
    0
    Al Zolo, 16.02.2021 12:09
    чему удивлять? Еслиб их с Осакой несвели в полуфинале-ониб до финала дошли..... причем Серена особо и не играет-подача на вылет и максимум добивание-утомил ее теннис.... Осака-такая же-кто выиграет в их паре тот возбмет АО
    Я б ще Барті не скидав з рахунків
    Ссылка
    Al Zolo
      Al Zolo, 16.02.2021 12:09
    -5
    чему удивлять? Еслиб их с Осакой несвели в полуфинале-ониб до финала дошли..... причем Серена особо и не играет-подача на вылет и максимум добивание-утомил ее теннис.... Осака-такая же-кто выиграет в их паре тот возбмет АО
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.02.2021 12:40
    +2
    Al Zolo, 16.02.2021 12:25
    она похожа на Халеп-они классные технарки но на скоростном покрытии-харде убойная подача 2 монстров все порешает
    Не вистачить Серену на фінал так точно. А якщо фінал Барті - Осака, то більше вірю в господарку кортів, бо в неї не сітка, а швидше тренування з підвищеною відповідальністю.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.02.2021 12:22
    0
    Al Zolo, 16.02.2021 12:09
    чему удивлять? Еслиб их с Осакой несвели в полуфинале-ониб до финала дошли..... причем Серена особо и не играет-подача на вылет и максимум добивание-утомил ее теннис.... Осака-такая же-кто выиграет в их паре тот возбмет АО
    Я б ще Барті не скидав з рахунків
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности