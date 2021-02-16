Выбила вторую сеяную. Серена Уильямс – в полуфинале Australian Open

39-летняя американка Серена Уильямс (№11 WTA) стала второй участницей стадии 1/2 финала Australian Open.

В матче 1/4 финала 23-кратная победительница турниров Большого Шлема в двух сетах одолела второй номер посева Симону Халеп из Румынии.

Australian Open. 1/4 финала

Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:3

В полуфинале Уильямс-младшая сразится против третьей сеяной Наоми Осаки из Японии. Для Серены это девятый выход в топ-4 на мейджоре в Австралии, ранее она в полуфиналах не проигрывала, взяв семь титулов.