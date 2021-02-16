Australian Open. Наоми Осака стала первой полуфиналисткой

В ночь на 16 февраля на кортах Мельбурна состоялся первый четвертьфинальный матч Australian Open у женщин. Третья ракетка мира Наоми Осака в двух сетах разобралась с с 35-летней представительницей Тайваня Се Шувэй.
Australian Open. 1/4 финала
Се Шувэй – Наоми Осака [3] – 2:6, 2:6
В полуфинале Осака сыграет против Серены Уильямс или Симоны Халеп.
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Источник — Sport.ua
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