Australian Open. Наоми Осака стала первой полуфиналисткой

В ночь на 16 февраля на кортах Мельбурна состоялся первый четвертьфинальный матч Australian Open у женщин. Третья ракетка мира Наоми Осака в двух сетах разобралась с с 35-летней представительницей Тайваня Се Шувэй.

Australian Open. 1/4 финала

Се Шувэй – Наоми Осака [3] – 2:6, 2:6

В полуфинале Осака сыграет против Серены Уильямс или Симоны Халеп.