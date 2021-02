ВИДЕО. Буйная болельщица показала Надалю средний палец

Сегодня Рафаэль Надаль во втором раунде Australian Open обыграл Майкла Ммо со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

В последнем гейме второго сета случился забавный эпизод. На трибунах начала шуметь женщина, а когда ей сделали замечание, он показала средний палец Надалю. Тот в ответ рассмеялся:

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

После еще одного розыгрыша женщина продолжала шуметь, на что Надаль снова только смеялся:

Nadal laughing it off as the lady gets ejected. pic.twitter.com/qlRzRm14Vq — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

Getty Images/Global Images Ukraine

В итоге бурное поведение женщины не сбило Надаля с настроя, и испанец уверенно подал на второй сет, сделав два эйса. После матча испанец заявил, что не знаком с этой женщиной.