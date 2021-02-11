ВИДЕО. Буйная болельщица показала Надалю средний палец

Женщина оказалась в центре внимания

  • 11.02.2021 15:37
  • 2273 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Буйная болельщица показала Надалю средний палец
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Сегодня Рафаэль Надаль во втором раунде Australian Open обыграл Майкла Ммо со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

В последнем гейме второго сета случился забавный эпизод. На трибунах начала шуметь женщина, а когда ей сделали замечание, он показала средний палец Надалю. Тот в ответ рассмеялся:

После еще одного розыгрыша женщина продолжала шуметь, на что Надаль снова только смеялся:

Getty Images/Global Images Ukraine

В итоге бурное поведение женщины не сбило Надаля с настроя, и испанец уверенно подал на второй сет, сделав два эйса. После матча испанец заявил, что не знаком с этой женщиной.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.02.2021 16:46
    0
    Я была на веселе
    На корт заперлася в бухле
    Ой, сама не верю я
    В эти суеверия
    Ссылка
    CastorTroy
    online
      CastorTroy, 11.02.2021 16:37
    0
    Мабуть прибухнула трішки...або фанатка Джокера)
    Вамос, Рафа
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 11.02.2021 16:15
    +5
    adidas77, 11.02.2021 15:56
    Надаль отреагировал по королевски ;)
    А Селя подошел бы к трибуне и сказал - кто там мля мне палец тыкал, пошли мля поговорим, че зассала!?)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.02.2021 15:56
    +4
    Надаль отреагировал по королевски ;)
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 11.02.2021 15:43
    +3
    Біла мавпа якась. \
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 11.02.2021 16:15
    +5
    adidas77, 11.02.2021 15:56
    Надаль отреагировал по королевски ;)
    А Селя подошел бы к трибуне и сказал - кто там мля мне палец тыкал, пошли мля поговорим, че зассала!?)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.02.2021 15:56
    +4
    Надаль отреагировал по королевски ;)
    Ссылка
    Shakhtarlox
    online
      Shakhtarlox, 11.02.2021 15:43
    +3
    Біла мавпа якась. \
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.02.2021 16:46
    0
    Я была на веселе
    На корт заперлася в бухле
    Ой, сама не верю я
    В эти суеверия
    Ссылка
    CastorTroy
    online
      CastorTroy, 11.02.2021 16:37
    0
    Мабуть прибухнула трішки...або фанатка Джокера)
    Вамос, Рафа
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности