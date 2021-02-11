ВИДЕО. Буйная болельщица показала Надалю средний палец

Сегодня Рафаэль Надаль во втором раунде Australian Open обыграл Майкла Ммо со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
В последнем гейме второго сета случился забавный эпизод. На трибунах начала шуметь женщина, а когда ей сделали замечание, он показала средний палец Надалю. Тот в ответ рассмеялся:
A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021
После еще одного розыгрыша женщина продолжала шуметь, на что Надаль снова только смеялся:
What is going on. #Nadal pic.twitter.com/qwRVB3aA8W— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021
Nadal laughing it off as the lady gets ejected. pic.twitter.com/qlRzRm14Vq— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021
В итоге бурное поведение женщины не сбило Надаля с настроя, и испанец уверенно подал на второй сет, сделав два эйса. После матча испанец заявил, что не знаком с этой женщиной.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
На корт заперлася в бухле
Ой, сама не верю я
В эти суеверия
Вамос, Рафа
На корт заперлася в бухле
Ой, сама не верю я
В эти суеверия
Вамос, Рафа
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.