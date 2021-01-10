Вот это бомба! Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру

Бывший игрок донецкого «Шахтера» склоняется к переходу в «Аль-Хиляль»

  • 10.01.2021 20:23
  • 4791 просмотр
  • 16 комментариев
Вот это бомба! Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру
© ФК Шахтер. Алекс Тейшейра

Киевское «Динамо» пытается подписать атакующего хавбека из Бразилии Алекса Тейшейру, бывшего игрока донецкого «Шахтера», который защищает цвета китайского клуба «Цзянсу Сунин».

Однако, как отмечает журналист Марко Корради, сам Тейшейра склоняется к переходу в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Тейшейра играл за «Шахтер» с 2010 по 2015 год, во всех турнирах забил 89 мячей в 223 матчах. Дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ. В феврале 2016 года перешел в «Цзянсу Сунин» за 50 млн евро. Был подписан многолетний контракт, срок действия которого подошел к концу.

Ранее сообщалось, что 31-летний Тейшейра никак не может решить, готов ли он остаться в Китае или нет. Конкурентом «Динамо» в борьбе за трансфер бразильца также будет турецкий «Галатасарай».

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Источник — Twitter

(20 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 10.01.2021 20:46
    +1
    У томофеючки уже припадки начинаются. Надеемся, что это утка
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.01.2021 20:43
    -2
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    Artyom_I
      Artyom_I, 10.01.2021 20:43
    -4
    Это Динамо нужно пол-команды продать (самой ликвидной части типа Цыганкова, Миколенко, Вербича, Родригеза, Забарный и Бущана), чтобы потянуть трансфер. А на Зарплату Тейшере надо будет ещё поднапрячься.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.01.2021 20:41
    +1
    Це не бомба, це качка, при чому дуже жирнюча. Бюджету Динамо не вистарчить, щоб його прогодувати
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    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 20:41
    -8
    Ракицкий в Киеве может его дыра тоже подпишет) а потом ещё Адриано который Шахте унижал дыру сколько лет ,а потом ещё с Спартаке поиграл
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.01.2021 20:41
    +2
    Расслабитесь кроты, это утка как пить дать. А то завелись . У вас разрыв мозга будет если бы мы его подписали
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 20:40
    0
    Лучше в Аль-Фатех к Максу Ковалю. Хоть будет с кем покалякать.
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 20:38
    -5
    shprotbrevno, 10.01.2021 20:35
    дырка не потянет даже одну его ногу купить
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 20:35
    -7
    дырка не потянет даже одну его ногу купить
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.01.2021 20:32
    +3
    летять утки....летять утки...
    Ссылка
    Серж Михайлович
      Серж Михайлович, 10.01.2021 20:30
    +3
    не правда
    СУркис не вывезет его зп ))) в Китае сделали ограниченние а Динамо не та комнда которая задовольнит апетиты егто
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 10.01.2021 20:30
    0
    Следом Тайсон подтянется
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 10.01.2021 20:28
    +2
    Останеться в Китае, такую зарплату как у Тейшейры не то что в Украине, вряд ли кто в Европе потянет.
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 20:28
    -8
    да вы еврея можете рекламировать только за деньги дырявые,, какой теййшера вам у него зпп больше чем у вас все игроки вместе взятые получают
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.01.2021 20:27
    +2
    Хорошая трава,отличная
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.01.2021 20:26
    -1
    скажем дружно--на юг нужно
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.01.2021 20:32
    +3
    летять утки....летять утки...
    Ссылка
    Серж Михайлович
      Серж Михайлович, 10.01.2021 20:30
    +3
    не правда
    СУркис не вывезет его зп ))) в Китае сделали ограниченние а Динамо не та комнда которая задовольнит апетиты егто
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.01.2021 20:41
    +2
    Расслабитесь кроты, это утка как пить дать. А то завелись . У вас разрыв мозга будет если бы мы его подписали
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 10.01.2021 20:28
    +2
    Останеться в Китае, такую зарплату как у Тейшейры не то что в Украине, вряд ли кто в Европе потянет.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.01.2021 20:27
    +2
    Хорошая трава,отличная
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.01.2021 20:46
    +1
    У томофеючки уже припадки начинаются. Надеемся, что это утка
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.01.2021 20:41
    +1
    Це не бомба, це качка, при чому дуже жирнюча. Бюджету Динамо не вистарчить, щоб його прогодувати
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 20:40
    0
    Лучше в Аль-Фатех к Максу Ковалю. Хоть будет с кем покалякать.
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 10.01.2021 20:30
    0
    Следом Тайсон подтянется
    Ссылка
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