Вот это бомба! Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру

Киевское «Динамо» пытается подписать атакующего хавбека из Бразилии Алекса Тейшейру, бывшего игрока донецкого «Шахтера», который защищает цвета китайского клуба «Цзянсу Сунин».

Однако, как отмечает журналист Марко Корради, сам Тейшейра склоняется к переходу в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Тейшейра играл за «Шахтер» с 2010 по 2015 год, во всех турнирах забил 89 мячей в 223 матчах. Дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ. В феврале 2016 года перешел в «Цзянсу Сунин» за 50 млн евро. Был подписан многолетний контракт, срок действия которого подошел к концу.

Ранее сообщалось, что 31-летний Тейшейра никак не может решить, готов ли он остаться в Китае или нет. Конкурентом «Динамо» в борьбе за трансфер бразильца также будет турецкий «Галатасарай».

Yes. Some European clubs are trying to sign him in these days (Gala, Dynamo Kyiv), but he wants to come to Hilal. This is what my sources told me