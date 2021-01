Гейм, кэт и мяуч! За турниром в Абу-Даби наблюдает очень забавный зритель

За турниром WTA в Абу-Даби наблюдает очень забавный зритель, которому не страшны запреты на посещение трибун из-за пандемии коронавируса.

На нескольких матчах на трибунах была замечена забавная черно-белая кошка, которая ходила по рядам, наблюдая за игрой. И даже сделала попытку выйти на корт, чтобы показать, как надо было сыграть.

К сожалению, болл-бой не оценил эти намерения и даже попытался прогнать кошку ногой. Однако четырехлапый зритель так полюбил теннис, что появился еще и на вечерних матчах позже.

I missed this yesterday from Alexandrova and Diyas, the CAT!!! #Cicak and the 🐈 pic.twitter.com/chcIHxI7UQ — Mayor of Čičakistan🎾🔥🧫🧬🧪 (@RafalutionXX) January 8, 2021