Максим Цыгалко: умер в 37, но приобрел бессмертие за счет Football Manager

История футболиста, которого обожали геймеры, но мало кто знал в реальной жизни…

  • 06.01.2021 12:04
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  • 4 комментария
Максим Цыгалко: умер в 37, но приобрел бессмертие за счет Football Manager
© Twitter

За несколько дней до завершения минувшего года из Беларуси пришла трагическая новость – в возрасте 37 лет скончался бывший форвард минского «Динамо», сыгравший несколько поединков за национальную сборную этой страны, Максим Цыгалко. Его имя вряд ли что-то скажет широкому кругу футбольных болельщиков в наше время, однако два десятилетия назад он был известен каждому уважающему себя геймеру, увлекающемуся футболом и компьютерными играми.

Максим Цыгалко является настоящей легендой компьютерной игры Championship Manager 01/02, которую любители футбольных менеджеров по праву считают одной из лучших (если не лучшей) в соответствующей линейке. Со временем серия эволюционировала до Football Manager, который ныне является весьма успешным с маркетинговой точки зрения продуктом, приносящим своим владельцам и разработчикам десятки миллионов фунтов от продаж новых версий игры ежегодно.

В 2001-м развитие технологий не было таким, как сегодня, а потому и футбол не был настолько глобализирован. Тогда еще не было YouTube или Twitter, а потому и возможность изучить лучшие качества того или иного футболиста, выступающего в отдаленном уголке планеты, для разработчиков компьютерных игр была очень ограничена. По сути, им приходилось верить на слово людям, которые были «в теме», и назывались ресечерами.

Один из таких ресечеров, работавший по Беларуси, и подарил игровому миру персонажа, который по праву считается легендой всех футбольных менеджеров за все время их существования. Таковым стал белорус Максим Цыгалко, которому на момент релиза Championship Manager 01/02 было всего-навсего 18 лет. Впоследствии этот футболист был признан экспертами авторитетного британского издания The Guardian как один из шести лучших игровых персонажей, когда-либо существовавших за всю историю выпуска и продаж в мире линейки футбольных менеджеров.

На момент начала игрового процесса в Championship Manager 01/02 Максим Цыгалко являлся игроком минского «Динамо», но уже в этом возрасте обладал набором скиллов, который для опытных геймеров являлся настоящим «маркером» будущей звезды. Прежде всего, у Цыгалко были максимальные значения скиллов (20) завершения, акселерации и темпа. Со временем он демонстрировал в игре колоссальный прогресс, становясь настоящим гением футбола, в реальности сопоставимым, пожалуй, с такими мэтрами, как Пеле, Марадона, Месси или Криштиану Роналду.

Единственным минусом «компьютерного» Цыгалко было гражданство. Из-за того, что Беларусь не является членом ЕС, геймерам приходилось прибегать к изобретательности, чтобы подписать перспективного нападающего в команду из страны, где существует строгий лимит. В частности, в Великобританию Цыгалко мог перебраться только спустя несколько лет, когда набирал необходимое число матчей за сборную Беларуси, и без проблем получал в игре необходимое разрешение на работу. Тем, кто не желал ждать, можно было просто залезть в редактор и «пофиксить» гражданство Максима, либо же дать ему второе – одной из европейских стран.

В любом случае все эти уловки с лихвой оправдывались в игре, когда геймеры получали в свою команду футболиста, умеющего реально колотить голы «пачками». В некоторых чемпионатах и сезонах Цыгалко у многих геймеров добивался феноменальных показателей результативности – 100 и более забитых мячей за сезон! Любители Championship Manager 01/02 даже создали специальный хештег #tsigalko1000, чтобы хвастаться, кому из них быстрее удастся довести белорусского вундеркинда в игре до отметки в 1000 голов. Изучив массу скриншотов, можно прийти к выводу, что лучшим среди геймеров является показатель в 387 матчей у Цыгалко, за которые он умудрялся наколачивать тысячу забитых мячей.

Очевидно, что это абсолютно нелепые цифры для реального футбольного мира, в котором белорусские игроки никогда не добивались даже десятой части подобного триумфа, на который в компьютерных симуляторах был способен Максим Цыгалко. Легендой Championship Manager 01/02 в частности и футбольных менеджеров в целом белорусский футболист стал исключительно благодаря тогдашнему уровню развития технологий, а также конкретному ресечеру, который предоставил такие скиллы Цыгалко. «У того же Макса Цыгалко, который стал известен половине футбольного мира, я просто видел задатки и надеялся на него. Как видите, агент из этого выжать ничего не смог. Но точно знаю, что россияне предлагали за него где-то миллион долларов», - впоследствии рассказывал в одном из интервью этот ресечер.

В реальной жизни Цыгалко не удалось сделать очень успешную футбольную карьеру. Из минского «Динамо» он так и не перешел куда-то на повышение, несмотря на реальный интерес из России, о котором рассказывал ресечер. В 2006 году Цыгалко подался в белорусский «Нафтан», а затем в его биографии был казахстанский «Кайсар», армянский «Бананц» и окончание карьеры в скромном и ныне уже расформированном белорусском клубе «Савит» из Могилева.

Завершить карьеру в реальности Максиму Цыгалко пришлось уже в 26 лет. Виной тому стали частые травмы, докучавшие нападающему, самой критичной из которых стало повреждение крестообразных связок колена. Пожалуй, об этом этапе своей жизни лучше всего рассказал сам Цыгалко, которого в 2018 году проинтервьюировали греческие журналисты.

«Впервые о том, насколько я хорош в компьютерной игре, я узнал от российского журналиста Георгия Черданцева, который был очень большим поклонником серии футбольных менеджеров. Я был шокирован услышанным! Он сказал, что я – самый популярный футболист в этой игре. Услышав это, я помню, как недоверчиво покачал головой. До этого я даже не знал о существовании такой компьютерной игры, а потому не мог ничего понять».

«Популярность нужно было использовать правильно. К сожалению, я не знал, как это сделать. Знаете, однажды я поехал в Португалию на просмотр в «Маритиму». Я почти прошел смотрины, и контракт уже был готов, но на одной из финальных тренировок перед подписанием бумаг я получил очень серьезную травму. У меня диагностировали разрыв крестообразной связки колена, и мне пришлось вернуться в Минск. Я был хорошим футболистом, и обладал определенным талантом. Все в Беларуси знали, насколько я был хорош в юности. Наверное, я бы мог играть лет до сорока, и даже становиться лучшим бомбардиром лиги, как в компьютерной игре».

«Но травмы растворили меня. Боли были невыносимыми, а потому в 26 лет я вынужден был закончить карьеру. Я неплохо зарабатывал в футболе, но после него не мог рассчитывать на что-то подобное. Мне пришлось пойти на стройку, чтобы зарабатывать на жизнь и хлеб для себя, жены и наших двух дочерей. Сначала мне платили 5 долларов в день, затем 20. Но этого было недостаточно. Я вынужден был работать очень много, чтобы обеспечить своих близких. Этим я подорвал свое здоровье окончательно. Мои спина и ноги не годятся для тяжелой физической работы».

«Когда я ушел из футбола, мне больше никто не звонил. Обо мне все очень быстро забыли. Я хотел вернуться в футбол, искал варианты, но никто не желал мне помочь. Никто даже не хотел со мной встречаться, чтобы поговорить о перспективах тренерской работы, или обучении молодых футболистов. Не могу понять, почему так произошло. Я никому никогда не грубил, не оскорблял и не сделал ничего плохого. Сейчас я не нужен ни окружающим, ни государству… Я остался без работы, и не знаю, как выживать», - рассказывал Цыгалко.

В конце того интервью белорус попросил, чтобы журналисты растиражировали его просьбу о помощи в социальных сетях. Кто знает, многие ли откликнулись на призыв Цыгалко, и помогли бывшему кумиру… Куда лучше у людей обычно получается критиковать, топтать и объяснять чужие неудачи. В ситуации с Цыгалко это делать очень просто, ведь футболист, который в компьютерной игре собирал под десяток «Золотых бутс» и «Золотых мячей», в реальности оказался очень далек от этого. Впрочем, лишь немногие понимают, что завышенные ожидания – это проблемы тех, кто их воздвиг в своей голове, а не того, кому они так и не покорились.

На самом деле, реальная футбольная карьера Максима Цыгалко не так и плоха. Далеко не каждому белорусскому игроку удается в своей жизни провести два матча в рядах национальной сборной, выиграть «золотые» медали чемпионата страны, а также стать обладателем Кубка. Максиму Цыгалко эти вершины покорились.

Да, до достижений своего компьютерного прототипа настоящий Максим Цыгалко так и не добрался, однако все равно ему удалось осчастливить сотни тысяч геймеров по всему миру, которые добивались успехов в баталиях на экранах своих мониторов благодаря чудесам, которые творил белорусский вундеркинд, ставший легендой футбольных менеджеров.

Именно поэтому новость о столь раннем уходе из жизни Максима Цыгалко стала тяжелым известием для всех, кто любил и помнил этого футболиста, как за его реальные возможности и достижения, так и за успехи в компьютерных играх. Звезда героя зашла слишком рано, но в памяти почитателей футбольных менеджеров Максим Цыгалко уже давно приобрел бессмертие. Покойся с миром, Легенда…

Алексей СЛИВЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    ProtivSystemy
      ProtivSystemy, 06.01.2021 14:55
    0
    Печально. Вряд ли бы он столкнулся с подобными трудностями в какой-то европейской стране.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 06.01.2021 13:34
    0
    Они все детство живут в интернатах. В институт если и идут то для галочки. Зарабатывают бешенные деньги. Ничего не откладывают. Про будущее не думают.
    А потом краник выключается и приходится гробить здоровье на стройке. Хотя, казалось бы. Ты взрослый мужик. И на стройке можно нормальную профессию получить. Не такую напряжную по здоровью и нормальную по деньгам. Но нет, что то не получается.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 06.01.2021 12:39
    +9
    umnuy2, 06.01.2021 12:17
    Сбухался?
    лучше б от тебя кто клавиатуру подальше забрал.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.01.2021 12:17
    -7
    Сбухался?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 06.01.2021 12:39
    +9
    umnuy2, 06.01.2021 12:17
    Сбухался?
    лучше б от тебя кто клавиатуру подальше забрал.
    Ссылка
    ProtivSystemy
      ProtivSystemy, 06.01.2021 14:55
    0
    Печально. Вряд ли бы он столкнулся с подобными трудностями в какой-то европейской стране.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 06.01.2021 13:34
    0
    Они все детство живут в интернатах. В институт если и идут то для галочки. Зарабатывают бешенные деньги. Ничего не откладывают. Про будущее не думают.
    А потом краник выключается и приходится гробить здоровье на стройке. Хотя, казалось бы. Ты взрослый мужик. И на стройке можно нормальную профессию получить. Не такую напряжную по здоровью и нормальную по деньгам. Но нет, что то не получается.
    Ссылка
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