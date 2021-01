Максим Цыгалко: умер в 37, но приобрел бессмертие за счет Football Manager

За несколько дней до завершения минувшего года из Беларуси пришла трагическая новость – в возрасте 37 лет скончался бывший форвард минского «Динамо», сыгравший несколько поединков за национальную сборную этой страны, Максим Цыгалко. Его имя вряд ли что-то скажет широкому кругу футбольных болельщиков в наше время, однако два десятилетия назад он был известен каждому уважающему себя геймеру, увлекающемуся футболом и компьютерными играми.

Максим Цыгалко является настоящей легендой компьютерной игры Championship Manager 01/02, которую любители футбольных менеджеров по праву считают одной из лучших (если не лучшей) в соответствующей линейке. Со временем серия эволюционировала до Football Manager, который ныне является весьма успешным с маркетинговой точки зрения продуктом, приносящим своим владельцам и разработчикам десятки миллионов фунтов от продаж новых версий игры ежегодно.

В 2001-м развитие технологий не было таким, как сегодня, а потому и футбол не был настолько глобализирован. Тогда еще не было YouTube или Twitter, а потому и возможность изучить лучшие качества того или иного футболиста, выступающего в отдаленном уголке планеты, для разработчиков компьютерных игр была очень ограничена. По сути, им приходилось верить на слово людям, которые были «в теме», и назывались ресечерами.

Один из таких ресечеров, работавший по Беларуси, и подарил игровому миру персонажа, который по праву считается легендой всех футбольных менеджеров за все время их существования. Таковым стал белорус Максим Цыгалко, которому на момент релиза Championship Manager 01/02 было всего-навсего 18 лет. Впоследствии этот футболист был признан экспертами авторитетного британского издания The Guardian как один из шести лучших игровых персонажей, когда-либо существовавших за всю историю выпуска и продаж в мире линейки футбольных менеджеров.

На момент начала игрового процесса в Championship Manager 01/02 Максим Цыгалко являлся игроком минского «Динамо», но уже в этом возрасте обладал набором скиллов, который для опытных геймеров являлся настоящим «маркером» будущей звезды. Прежде всего, у Цыгалко были максимальные значения скиллов (20) завершения, акселерации и темпа. Со временем он демонстрировал в игре колоссальный прогресс, становясь настоящим гением футбола, в реальности сопоставимым, пожалуй, с такими мэтрами, как Пеле, Марадона, Месси или Криштиану Роналду.

Единственным минусом «компьютерного» Цыгалко было гражданство. Из-за того, что Беларусь не является членом ЕС, геймерам приходилось прибегать к изобретательности, чтобы подписать перспективного нападающего в команду из страны, где существует строгий лимит. В частности, в Великобританию Цыгалко мог перебраться только спустя несколько лет, когда набирал необходимое число матчей за сборную Беларуси, и без проблем получал в игре необходимое разрешение на работу. Тем, кто не желал ждать, можно было просто залезть в редактор и «пофиксить» гражданство Максима, либо же дать ему второе – одной из европейских стран.

В любом случае все эти уловки с лихвой оправдывались в игре, когда геймеры получали в свою команду футболиста, умеющего реально колотить голы «пачками». В некоторых чемпионатах и сезонах Цыгалко у многих геймеров добивался феноменальных показателей результативности – 100 и более забитых мячей за сезон! Любители Championship Manager 01/02 даже создали специальный хештег #tsigalko1000, чтобы хвастаться, кому из них быстрее удастся довести белорусского вундеркинда в игре до отметки в 1000 голов. Изучив массу скриншотов, можно прийти к выводу, что лучшим среди геймеров является показатель в 387 матчей у Цыгалко, за которые он умудрялся наколачивать тысячу забитых мячей.

These numbers will never be beaten. #Tsigalko1000@cm0102legends @Lostfootballs pic.twitter.com/MNCZ9Fug1X