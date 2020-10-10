Манор СОЛОМОН: «Было трудно находиться между бразильцами и украинцами»

Футболист «Шахтера» рассказал об изучении иностранных языков

  • 10.10.2020 12:52
  • 1057 просмотров
  • 3 комментария
Манор СОЛОМОН: «Было трудно находиться между бразильцами и украинцами»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал об изучении иностранных языков.

– Не боялись, что будет трудно стать своим в команде украинцев и бразильцев?
– В начале это меня волновало, ведь в коллективе два основных языка – португальский и русский. И практически не используется английский.

Сначала было очень трудно находиться между бразильцами и украинцами. Мне повезло, что тогда в клубе был Ларри Кайоде, который общается на английском. У нас всегда был кто-то, кто переводил.

Со временем я стал больше понимать португальский и русский. Это помогло мне в адаптации. Можно сказать, что я уже практически завершил этот процесс.

– Вы действительно учите два языка?
– Да. Португальский гораздо легче мне дается, ведь он близок к английскому. Мне проще его понять и говорить на нем. Поэтому португальский я знаю лучше, чем русский, который очень тяжелый для меня. Иногда мне даже трудно произносить слова. Думаю, со временем я буду лучше говорить по-русски.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 10.10.2020 14:09
    -1
    А кому она нужна, кроме Украины?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.10.2020 14:05
    0
    Красавчик. Достойно уважения!
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    Tommy
      Tommy, 10.10.2020 13:14
    +3
    Пусть учит украинскую, она красивее и легче :D
    Ссылка
    Tommy
      Tommy, 10.10.2020 13:14
    +3
    Пусть учит украинскую, она красивее и легче :D
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.10.2020 14:05
    0
    Красавчик. Достойно уважения!
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