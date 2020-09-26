ВИДЕО. Как Ван Дамм. Ястремская сделала шпагат на двух столах

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выложила на своей странице в «Твиттере» новое видео — она под музыку хвастается впечатляющей растяжкой. Даяна делает шпагат на двух столах.
На следующей неделе Ястремская стартует на Ролан Гаррос.
Why not to do a good stretching at the room😀 pic.twitter.com/U3uDiTMabf— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 25, 2020
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Виталий Петровский, Sport.ua
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