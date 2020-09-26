ВИДЕО. Как Ван Дамм. Ястремская сделала шпагат на двух столах

Украинская теннисистка в отличной форме

  • 26.09.2020 12:44
  • 2951 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как Ван Дамм. Ястремская сделала шпагат на двух столах
© twitter

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выложила на своей странице в «Твиттере» новое видео — она под музыку хвастается впечатляющей растяжкой. Даяна делает шпагат на двух столах.

На следующей неделе Ястремская стартует  на Ролан Гаррос.
 

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Vadin
    online
      Vadin, 26.09.2020 13:35
    -1
    Макс Про, 26.09.2020 13:03
    Ага, это подготовка к бурной ночке)
    Розчарую вас-Даяниний хлопець в Україні, тому ніякої бурхливої ночки
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 26.09.2020 13:07
    -1
    Вроде бы и не март месяц, а гормоны взбунтовались!
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 26.09.2020 13:03
    -1
    Ага, это подготовка к бурной ночке)
    Ссылка
    Maks
    online
      Maks, 26.09.2020 12:54
    +3
    Мастер класс может не только на корте показать...
    Ссылка
    Maks
    online
      Maks, 26.09.2020 12:54
    +3
    Мастер класс может не только на корте показать...
    Ссылка
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