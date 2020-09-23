ОФИЦИАЛЬНО. Мората перешел из Атлетико в годичную аренду в Ювентус

Туринцы выплатят мадридскому клубу €10 млн с правом выкупа за €45 млн

  • 23.09.2020 04:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Мората перешел из Атлетико в годичную аренду в Ювентус
© ФК Ювентус. Альваро Мората и Павел Недвед

Туринский «Ювентус» официально подписал арендное соглашение с форвардом Альваро Моратой.

27-летний футболист перешел в аренду из «Атлетико» Мадрид, где он играл последние полтора сезона. Он стал членом туринской команды на сезон с опцией продления аренды на один год и опционом на покупку. Ранее Альваро уже играл за «Юве» с 2014 по 2016 год.

За сезонную аренду футболиста «Ювентус» отдаст «Атлетико» €10 млн, которые будут выплачены в течение текущего финансового года.

«Ювентус» сможет приобрести полные права на футболиста в конце сезона 2020/21 за €45 млн с выплатой в течение трех финансовых лет.

Кроме того, «Юве» имеет право продлить аренду игрока до конца сезона 2021/22 за €10 млн и после окончания срока договора затем выкупить контакт Альваро за €35 млн евро (с выплатой в течение трех финансовых лет).

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Источник — ФК Ювентус

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