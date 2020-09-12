Ярмоленко вышел на замену на 66-й минуте матча с Ньюкаслом

Украинский вингер принял участие в поединке 1-го тура АПЛ

  • 12.09.2020 23:32
  • 481 просмотр
  • 1 комментарий
Ярмоленко вышел на замену на 66-й минуте матча с Ньюкаслом
© premierleague.com. Андрей Ярмоленко

30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в поединке 1-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Ярмоленко вышел на замену вместо Марка Нобла на 66-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Ньюкасла».

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Источник — ФК Вест Хэм

(2 голоса)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 13.09.2020 00:24
    -1
    Лідер збірної України Ярмоленко на полі Вест-Хема "повний нуль" але заробив жовту картку. Який сенс викликати його в збірну - для статистики.
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