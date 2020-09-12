Ярмоленко вышел на замену на 66-й минуте матча с Ньюкаслом

30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в поединке 1-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
Ярмоленко вышел на замену вместо Марка Нобла на 66-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Ньюкасла».
The Boss makes a double change.— West Ham United (@WestHam) September 12, 2020
Yarmolenko is on for the skipper in the first...#WHUNEW 0-1 (66) pic.twitter.com/8KvVUFhFRH
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Источник — ФК Вест Хэм
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