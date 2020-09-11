Динамо Киев

В пятницу, 11 сентября «Динамо» во втором туре УПЛ дома принимает «Десну». Начало матча – в 19:00.
Составы команд:
«Динамо»: Бущан, Караваев, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шапаренко, Супряга
В запасе: Бойко, Забарный, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Родригеш, Соль
«Десна»: Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Домбровский, Огиря, Картушов, Мостовой, Калитвинцев, Будковский, Филиппов
В запасе: Литовка, Ермаков, Старенький, Шевцов, Тотовицкий, Гуцуляк, Западня, Хлебас, Дегтярев
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Источник — Sport.ua
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