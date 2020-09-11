Динамо Киев

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11.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Десна - 0:0. Видео голов и обзор матча

«Динамо» принимает «Десну» во втором туре УПЛ

  • 11.09.2020 21:22
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Динамо – Десна - 0:0. Видео голов и обзор матча
© facebook.com/fcdynamoua

В пятницу, 11 сентября «Динамо» во втором туре УПЛ дома принимает «Десну». Начало матча – в 19:00.

Составы команд:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шапаренко, Супряга

В запасе: Бойко, Забарный, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Родригеш, Соль

«Десна»: Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Домбровский, Огиря, Картушов, Мостовой, Калитвинцев, Будковский, Филиппов

В запасе: Литовка, Ермаков, Старенький, Шевцов, Тотовицкий, Гуцуляк, Западня, Хлебас, Дегтярев

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник — Sport.ua

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