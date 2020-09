У Малиновского новый партнер. Аталанта арендовала защитника Валенсии

Итальянский клуб «Аталанта» официально сообщил об аренде защитника «Валенсии» Кристиано Пиччини.

27-летний игрок переходит в команду из Бергамо с правом последующего выкупа. Контракт заключен на один сезон.

В минувшем сезоне итальянский правый защитник сыграл всего 2 матча Ла Лиги из-за травмы колена.

Таким образом, у украинского полузащитника Руслана Малиновского появился новый партнер по команде.

