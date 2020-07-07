ВИДЕО. Нападающий Севильи встал на ворота и парировал удар голкипера Эйбара

В матче чемпионата Испании случилось что-то невероятное

  • 07.07.2020 10:46
  • 2331 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Нападающий Севильи встал на ворота и парировал удар голкипера Эйбара
© ФК Севилья

В матче 34-го тура Ла Лиги «Севилья» с трудом выиграла у «Эйбара» (1:0) и заработала три важных очка в свою копилку. 

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил нападающий Лукас Окампос, но на этом его подвиги в этом матче не закончились. 

На 90+5 минуте 25-летний аргентинец занял место в воротах, из-за того, что голкипер «Севильи» Томаш Вацлик получил травму, а все пять замен уже были использованы. 

Еще через пять минут Окампос отразил удар с близкого расстояния, который наносил вратарь соперника Марко Дмитрович, прибежавший на подачу углового спасать свою команду.

Обзор матча

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Источник — MEGOGO

(5 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.07.2020 11:26
    -1
    Хах где-то в параллельной вселенной...
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