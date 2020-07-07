ВИДЕО. Нападающий Севильи встал на ворота и парировал удар голкипера Эйбара

В матче 34-го тура Ла Лиги «Севилья» с трудом выиграла у «Эйбара» (1:0) и заработала три важных очка в свою копилку.

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил нападающий Лукас Окампос, но на этом его подвиги в этом матче не закончились.

На 90+5 минуте 25-летний аргентинец занял место в воротах, из-за того, что голкипер «Севильи» Томаш Вацлик получил травму, а все пять замен уже были использованы.

Еще через пять минут Окампос отразил удар с близкого расстояния, который наносил вратарь соперника Марко Дмитрович, прибежавший на подачу углового спасать свою команду.

Ocampos, de portero, acaba de salvar al Sevilla. pic.twitter.com/CkTr9Ickhj — Antonio. (@AntonioLopezCf) July 6, 2020

Обзор матча