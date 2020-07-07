34-й тур
Севилья
1:0
Эйбар
06.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья с трудом выиграла у Эйбара за счет гола Окампоса

В борьбе за еврокубки хозяева поля заработали важные очки в свою копилку

  • 07.07.2020 00:59
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Севилья с трудом выиграла у Эйбара за счет гола Окампоса
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В чемпионате Испании 6 июля состоялся матч 34-го тура Ла Лиги.

«Севилья» с трудом выиграла у «Эйбара» (1:0) и заработала три важных очка в свою копилку. Единственный гол в матче забил Лукас Окампос.

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (77), «Барселона» (73), «Атлетико» (62), «Севилья» (60), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (53),  «Реал Сосьедад» (51), «Атлетик» (48), «Валенсия» и «Гранада» (по 47).

Ла Лига. 34-й тур

«Севилья» – «Эйбар» – 1:0

Голы: Окампос, 56.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро (Регилон, 80), Гомес (Гудель, 79), Диего Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 63), де Йонг (Эн-Несири, 63), Окампос, Эль-Хаддади (Сусо, 79).

«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Техеро, Бургос, Рафа Суариш, Диоп (Педро Леон, 77), Альварес (Атиенса, 88), Кристофоро, Экспосито (Кике, 68), Серхио Энрич (Шарлес, 88), Инуи (Де Бласис, 77).

Предупреждения: Гомес, 14. Альварес, 37. Банега, 90+1.

Судья: Матеу Лаос.

Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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