Севилья с трудом выиграла у Эйбара за счет гола Окампоса

В чемпионате Испании 6 июля состоялся матч 34-го тура Ла Лиги.
«Севилья» с трудом выиграла у «Эйбара» (1:0) и заработала три важных очка в свою копилку. Единственный гол в матче забил Лукас Окампос.
Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (77), «Барселона» (73), «Атлетико» (62), «Севилья» (60), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (53), «Реал Сосьедад» (51), «Атлетик» (48), «Валенсия» и «Гранада» (по 47).
Ла Лига. 34-й тур
«Севилья» – «Эйбар» – 1:0
Голы: Окампос, 56.
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро (Регилон, 80), Гомес (Гудель, 79), Диего Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 63), де Йонг (Эн-Несири, 63), Окампос, Эль-Хаддади (Сусо, 79).
«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Техеро, Бургос, Рафа Суариш, Диоп (Педро Леон, 77), Альварес (Атиенса, 88), Кристофоро, Экспосито (Кике, 68), Серхио Энрич (Шарлес, 88), Инуи (Де Бласис, 77).
Предупреждения: Гомес, 14. Альварес, 37. Банега, 90+1.
Судья: Матеу Лаос.
Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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