В поединке 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» дома обыграла «Эйбар» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Севилья» — «Эйбар» — 1:0
Гол: Окампос, 56
Лучшие моменты матча Севилья - Эйбар
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Окампос (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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