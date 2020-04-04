Чемпионат Беларуси. 3-й тур.
«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь» – 0:0
Бакай (18) – Котляров (31)
«Динамо-Брест»: Игнатович — Веретило, Кики, Павловец, Витус, Кисляк, Быков, Бакай, Милевский, Гордейчук, Садовский.
Запасные: Павлюченко, Печенин, Кривец, Нойок, Е.Шевченко, Хачериди, Савицкий.
«Славия-Мозырь»: Барановский — Тымонюк, Потапов, Пантя, Жук, Чухлей, Г.Шевченко, Раевский, Котляров, Нарх, Мельников.
Запасные: Романюк, Костров, Василевич, Ковалевский, Малькевич, Мякиш, Сенько.
ОСК «Брестский» (Брест, Беларусь)
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.
43 мин. Чухлей принял мяч в левом углу штрафной Динамо, но не сумел сделать передачу на партнера.
41 мин. Угловой Славии к остроте у ворот Динамо не привел.
38 мин. Неудачная атака Славии.
35 мин. Чухлей сделал заброс: мяч летел под перекладину, и Игнатович перевел сферу на угловой!
33 мин. Котляров навесил с правого фланга, и после отскока от газона мяч едва не залетел в угол!
31 мин. Котляров грубо сыграл в центре поля.
28 мин. Игра идет в невысоком темпе.
26 мин. Бакай слишком сильно навесил с левого фланга.
25 мин. Котляров пробил от левого угла штрафной, и после рикошета мяч оказался у Игнатовича.
22 мин. Веретило нарушил правила в центре поля.
21 мин. Игра идет в центре поля.
18 мин. Бакай слишком эмоционально отреагировал на свисток арбитра.
16 мин. Милевский нарушил правила в углу штрафной Славии.
14 мин. Жук навесил с правого фланга, и Павловец выбил мяч.
12 мин. А вот и ответ Славии! После прострела справа Кики заблокировал удар Нарха из центра штрафной!
10 мин. Веретило неудачно навесил с правого фланга - мяч свалился с ноги.
7 мин. Еще момент! Бакай передачей разрезал оборону гостей и вышедший Барановский не дал пробить Милевскому, а затем защитник заблокировал удар Садовского!
5 мин. Опасно! Милевский разогнал контратаку Динамо, и Гордейчук из левого угла штрафной не попал в ворота!
3 мин. Бакай нарушил правила у штрафной гостей.
2 мин. Чухлей обводящим ударом от левого угла штрафной не попал в дальнюю девятку.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу, 4-го апреля, состоится поединок третьего тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором «Динамо-Брест» будет принимать «Славию-Мозырь». Матч пройдет в Бресте на стадионе ОСК «Брестский», начало – в 19:30 по киевскому времени.
Брестский клуб, который стал победителем предыдущего национального первенства, в стартовых двух матчах нового чемпионата набрал четыре очка. Неделю назад «Динамо-Брест» с минимальным счетом одолело «Слуцк». Единственный результативный удар нанес украинец Артем Милевский, впоследствии вошедший в символическую сборную второго тура. «Славия-Мозырь» сначала проиграла тому же «Слуцку» (1:3), а затем сумела обыграть «БАТЭ» (2:1).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь».
Источник — Sport.ua
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