Динамо-Брест – Славия-Мозырь – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси

  • 04.04.2020 19:31
  • 1456 просмотров
  • 2 комментария
Динамо-Брест – Славия-Мозырь – 0:0. LIVE
© ФК Динамо-Брест

Чемпионат Беларуси. 3-й тур.

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь» – 0:0

Бакай (18) – Котляров (31)

«Динамо-Брест»: Игнатович — Веретило, Кики, Павловец, Витус, Кисляк, Быков, Бакай, Милевский, Гордейчук, Садовский.

Запасные: Павлюченко, Печенин, Кривец, Нойок, Е.Шевченко, Хачериди, Савицкий.

«Славия-Мозырь»: Барановский — Тымонюк, Потапов, Пантя, Жук, Чухлей, Г.Шевченко, Раевский, Котляров, Нарх, Мельников.

Запасные: Романюк, Костров, Василевич, Ковалевский, Малькевич, Мякиш, Сенько.

ОСК «Брестский» (Брест, Беларусь)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Чухлей принял мяч в левом углу штрафной Динамо, но не сумел сделать передачу на партнера.

41 мин. Угловой Славии к остроте у ворот Динамо не привел.

38 мин. Неудачная атака Славии.

35 мин. Чухлей сделал заброс: мяч летел под перекладину, и Игнатович перевел сферу на угловой!

33 мин. Котляров навесил с правого фланга, и после отскока от газона мяч едва не залетел в угол!

31 мин. Котляров грубо сыграл в центре поля.

28 мин. Игра идет в невысоком темпе.

26 мин. Бакай слишком сильно навесил с левого фланга.

25 мин. Котляров пробил от левого угла штрафной, и после рикошета мяч оказался у Игнатовича.

22 мин. Веретило нарушил правила в центре поля.

21 мин. Игра идет в центре поля.

18 мин. Бакай слишком эмоционально отреагировал на свисток арбитра.

16 мин. Милевский нарушил правила в углу штрафной Славии.

14 мин. Жук навесил с правого фланга, и Павловец выбил мяч.

12 мин. А вот и ответ Славии! После прострела справа Кики заблокировал удар Нарха из центра штрафной!

10 мин. Веретило неудачно навесил с правого фланга - мяч свалился с ноги.

7 мин. Еще момент! Бакай передачей разрезал оборону гостей и вышедший Барановский не дал пробить Милевскому, а затем защитник заблокировал удар Садовского!

5 мин. Опасно! Милевский разогнал контратаку Динамо, и Гордейчук из левого угла штрафной не попал в ворота!

3 мин. Бакай нарушил правила у штрафной гостей.

2 мин. Чухлей обводящим ударом от левого угла штрафной не попал в дальнюю девятку.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

В субботу, 4-го апреля, состоится поединок третьего тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором «Динамо-Брест» будет принимать «Славию-Мозырь». Матч пройдет в Бресте на стадионе ОСК «Брестский», начало – в 19:30 по киевскому времени.

Брестский клуб, который стал победителем предыдущего национального первенства, в стартовых двух матчах нового чемпионата набрал четыре очка. Неделю назад «Динамо-Брест» с минимальным счетом одолело «Слуцк». Единственный результативный удар нанес украинец Артем Милевский, впоследствии вошедший в символическую сборную второго тура. «Славия-Мозырь» сначала проиграла тому же «Слуцку» (1:3), а затем сумела обыграть «БАТЭ» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.04.2020 19:54
    0
    Tanok1975, 04.04.2020 19:46
    Дожились!
    в смысле?
    Ссылка
    Tanok1975
    online
      Tanok1975, 04.04.2020 19:46
    0
    Дожились!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.04.2020 19:54
    0
    Tanok1975, 04.04.2020 19:46
    Дожились!
    в смысле?
    Ссылка
    Tanok1975
    online
      Tanok1975, 04.04.2020 19:46
    0
    Дожились!
    Ссылка
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