Милевский вошел в символическую сборную второго тура чемпионата Беларуси

Беларусская федерация футболу определила символическую сборную второго тура национального чемпионата.
В список лучших вошел экс-игрок сборной Украины Артем Милевский. Форвард забил победный мяч «Динамо-Брест» в матче со «Слуцком» (1:0).
Также в сборной бывший игрок «Олимпика» Гегам Кадимян, который забил мяч и помог «Неману» обыграть «Витебск» (2:0).
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Источник — Sport.ua
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