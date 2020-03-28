Гол Милевского принес Динамо-Брест победу над Слуцком

В поединке 2-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Брест» обыграло «Слуцк» со счетом 1:0. В стартовом составе брестского клуба вышли украинские футболисты «сине-белых» Александр Нойок и Артем Милевский. Также на поле появился поигравший в Украинской Премьер-лиге албанец Элис Бакай. В составе «Слуцка» нашу страну представлял полузащитник Юрий Тетеренко.

В первом тайме игра проходила без особой остроты у ворот, но гостям удалось открыть счет в матче после стандартного положения. Бакай навесил со штрафного, Нойок продлил полет мяча, и Милевский головой подправил круглый снаряд в сетку.

Во второй половине встречи хозяева поля начали активнее идти в атаку, а «сине-белые» организовывали довольно острые контрвыпады. Впрочем, голов в поединке больше забито не было, и финальный свисток зафиксировал победу гостей с минимальным преимуществом.

Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

«Слуцк» – «Динамо-Брест» – 0:1

Артём Милевский (19)

Денис Образов (39), Сослан Такулов (58), Артём Сердюк (90) – Максим Витус (5), Олег Веретило (27), Денис Лаптев (43)

«Слуцк»: Борис Панкратов, Сулеймане Коанда, Роман Кривулькин, Денис Образов, Сослан Такулов, Мохаммед Бала (Алан Короев, 69), Марат Бураев (Александр Анюкевич, 76), Евгений Велько, Юрий Тетеренко (Абдул Гафар, 81), Егор Семенов, Артём Сердюк.

«Динамо-Брест»: Павел Павлюченко, Олег Веретило, Максим Витус, Александр Павловец, Габи Кики, Сергей Кисляк, Александр Нойок, Павел Савицкий (Роман Юзепчук, 74), Элис Бакай, Артём Милевский (Артём Быков, 79), Денис Лаптев (Всеволод Садовский, 64).

Стадион «Городской» (Слуцк, Беларусь)

СЛУЦК - ДИНАМО-БРЕСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА