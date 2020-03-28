Гол Милевского принес Динамо-Брест победу над Слуцком

Брестский клуб одержал минимальную гостевую победу

  • 28.03.2020 13:55
  • 835 просмотров
  • 2 комментария
Гол Милевского принес Динамо-Брест победу над Слуцком
© ФК Динамо Брест

В поединке 2-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Брест» обыграло «Слуцк» со счетом 1:0. В стартовом составе брестского клуба вышли украинские футболисты «сине-белых» Александр Нойок и Артем Милевский. Также на поле появился поигравший в Украинской Премьер-лиге албанец Элис Бакай. В составе «Слуцка» нашу страну представлял полузащитник Юрий Тетеренко.

В первом тайме игра проходила без особой остроты у ворот, но гостям удалось открыть счет в матче после стандартного положения. Бакай навесил со штрафного, Нойок продлил полет мяча, и Милевский головой подправил круглый снаряд в сетку.

Во второй половине встречи хозяева поля начали активнее идти в атаку, а «сине-белые» организовывали довольно острые контрвыпады. Впрочем, голов в поединке больше забито не было, и финальный свисток зафиксировал победу гостей с минимальным преимуществом.

Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

«Слуцк» – «Динамо-Брест» – 0:1

Артём Милевский (19)

Денис Образов (39), Сослан Такулов (58), Артём Сердюк (90) – Максим Витус (5), Олег Веретило (27), Денис Лаптев (43)

«Слуцк»: Борис Панкратов, Сулеймане Коанда, Роман Кривулькин, Денис Образов, Сослан Такулов, Мохаммед Бала (Алан Короев, 69), Марат Бураев (Александр Анюкевич, 76), Евгений Велько, Юрий Тетеренко (Абдул Гафар, 81), Егор Семенов, Артём Сердюк.

«Динамо-Брест»: Павел Павлюченко, Олег Веретило, Максим Витус, Александр Павловец, Габи Кики, Сергей Кисляк, Александр Нойок, Павел Савицкий (Роман Юзепчук, 74), Элис Бакай, Артём Милевский (Артём Быков, 79), Денис Лаптев (Всеволод Садовский, 64).

Стадион «Городской» (Слуцк, Беларусь)

СЛУЦК - ДИНАМО-БРЕСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Т. Артём
      Т. Артём, 28.03.2020 14:26
    0
    Милевский зверь. Нужно возвращать в Динамо!
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 28.03.2020 14:13
    -1
    И так сойдёт
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 28.03.2020 14:26
    0
    Милевский зверь. Нужно возвращать в Динамо!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности