12 мая 2026, 21:12 | Обновлено 12 мая 2026, 22:04
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию

В беларуси разразился скандал

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Тихомиров

Белорусского футболиста Ивана Тихомирова мобилизовали в армию. По информации польских СМИ, защитника ФК «Ислочь» забрали на обязательную службу прямо ночью, хотя в клубе рассчитывали, что он лишь пройдет медосмотр и быстро вернется в команду.

Руководство клуба пока не располагает никакой информацией о местонахождении 22-летнего центрального защитника и не знает, когда он сможет вернуться в футбол. Сообщается, что в ближайшее время Тихомирова могут отправить на военные учения в другой город.

В клубе признают, что не могут предсказать ни продолжительность отсутствия игрока, ни его дальнейшее будущее в футболе.

В нынешнем сезоне Тихомиров провел 10 матчей на клубном уровне, а также успел дебютировать за национальную сборную беларуси.

