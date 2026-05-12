Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию

Белорусского футболиста Ивана Тихомирова мобилизовали в армию. По информации польских СМИ, защитника ФК «Ислочь» забрали на обязательную службу прямо ночью, хотя в клубе рассчитывали, что он лишь пройдет медосмотр и быстро вернется в команду.

Руководство клуба пока не располагает никакой информацией о местонахождении 22-летнего центрального защитника и не знает, когда он сможет вернуться в футбол. Сообщается, что в ближайшее время Тихомирова могут отправить на военные учения в другой город.

В клубе признают, что не могут предсказать ни продолжительность отсутствия игрока, ни его дальнейшее будущее в футболе.

В нынешнем сезоне Тихомиров провел 10 матчей на клубном уровне, а также успел дебютировать за национальную сборную беларуси.