Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

«Слуцк» – «Динамо-Брест» – 0:1

Артём Милевский (19)

Денис Образов (39), Сослан Такулов (58), Артём Сердюк (90) – Максим Витус (5), Олег Веретило (27), Денис Лаптев (43)

«Слуцк»: Борис Панкратов, Сулеймане Коанда, Роман Кривулькин, Денис Образов, Сослан Такулов, Мохаммед Бала (Алан Короев, 69), Марат Бураев (Александр Анюкевич, 76), Евгений Велько, Юрий Тетеренко (Абдул Гафар, 81), Егор Семенов, Артём Сердюк.

Запас: Илья Брановец, Виталий Трубило, Сергей Чеботаев, Павел Зуевич.

«Динамо-Брест»: Павел Павлюченко, Олег Веретило, Максим Витус, Александр Павловец, Габи Кики, Сергей Кисляк, Александр Нойок, Павел Савицкий (Роман Юзепчук, 74), Элис Бакай, Артём Милевский (Артём Быков, 79), Денис Лаптев (Всеволод Садовский, 64).

Запас: Сергей Игнатович, Сергей Кривец, Кирилл Печенин, Евгений Шевченко.

Стадион «Городской» (Слуцк, Беларусь)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Со штрафного бил Нойок, и мяч попал в стенку.

92 мин. Быков заработал перспективный штрафной.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90 мин. Сердюку за разговоры.

88 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с фланга и рикошета от ноги защитника мяч попал в перекладину ворот Динамо!

84 мин. Бакай справа с острого угла не попал в ворота.

81 мин. Замена у Слуцка. Вместо Тетеренко на поле вышел Гафар.

79 мин. Замена у Динамо Брест. Вместо Милевского на поле вышел Быков.

79 мин. Кики неосторожно отпасовал мяч голкиперу, и Сердюк едва не воспользовался ошибкой соперника!

76 мин. Замена у Слуцка. Вместо Бураева на поле вышел Анюкевич.

74 мин. Замена у Динамо Брест. Вместо Савицкого на поле вышел Юзепчук.

72 мин. Игра идет в центре поля.

69 мин. Замена у Слуцка. Вместо Бала на поле вышел Короев.

68 мин. Бакай прострелил с левого фланга, и Садовский едва не переправил мяч в ворота!

66 мин. Хозяева поля больше владеют мячом в эти минуты.

64 мин. Замена у Динамо Брест. Вместо Лаптева на поле вышел Садовский.

62 мин. Милевский прострелил из левого угла штрафной, и Панкратов поймал мяч.

58 мин. Такулов грубо сыграл в центре поля.

58 мин. Бала из центра штрафной Динамо с лёта пробил неточно.

56 мин. После навеса углового Кики неудачно пробил головой.

55 мин. Момент! Бакай стрельнул с дальней дистанции, и Панкратов перевел мяч на угловой!

54 мин. Опасно! Сердюк с линии штрафной пробил выше ворот!

51 мин. После передачи на ход от Милевского Лаптев не сумел нанести удар из правого угла штрафной Слуцка.

48 мин. Бакай упал в штрафной Слуцка, свисток арбитра промолчал.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту.

45 мин. Бакай из левого угла штрафной не попал в дальний угол!

43 мин. Лаптев грубо сыграл против Тетеренко в центре поля.

41 мин. Неудачная атака Слуцка левым флангом.

39 мин. Образов завалил Милевского перед штрафной Слуцка.

37 мин. Коанда сделал длинную передачу в штрафную Динамо, и Павлюченко поймал мяч.

33 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

30 мин. Неудачная атака Слуцка.

27 мин. Веретило грубо сыграл против оппонента.

24 мин. Кривулькин навесил со штрафного с правого фланга, но пробить по воротам не удалось.

22 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

19 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Бакай навесил со штрафного с правого фланга, и после небольшого рикошета Милевский головой отправил мяч в ворота!

17 мин. После розыгрыша штрафного Нойок низом пробил рядом со штангой. Панкратов контролировал ситуацию.

16 мин. Два угловых подали гости. Без остроты.

13 мин. Кисляк навесил с углового, и хозяева поля выбили мяч.

9 мин. Бакай сделал неточную передачу в линию атаки в направлении Милевского.

8 мин. Савицкий отправил мяч в ворота хозяев поля, но арбитр зафиксировал оффсайд.

5 мин. Витус грубо сыграл в центре поля.

2 мин. Бала с линии штрафной пробил выше ворот.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 28-го марта, состоится поединок второго тура чемпионата Беларуси, в котором «Слуцк» будет принимать «Динамо-Брест». Матч пройдет в Слуцке на стадионе «Городской», начало – в 12:00 по киевскому времени.

Действующий чемпион Беларуси новое первенство начал с ничейного результата, не сумев на своем поле обыграть «Смолевичи» (1:1). В стартовом составе брестского клуба на поле вышли два украинца – Александр Нойок и Артем Милевский. «Слуцк», за который выступают наши соотечественники Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко, начал чемпионат с победы над «Славией-Мозырь», обыграв соперников со счетом 3:1. В прошлом сезоне «сине-белые» дважды обыграли слуцкий коллектив – 3:1 на выезде и 3:2 на своем поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо-Брест».