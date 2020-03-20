Динамо Брест не смогло начать путь к защите титула с победы

Лишь одна страна в Европе решила не ставить розыгрыш национального футбольного первенства на паузу, которая связана с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Беларуской Высшей лиге оказался не страшен вирус COVID-19, так что матчи первого тура новой страницы в истории чемпионатов этой страны были проведены в запланированные сроки. При этом, все игры проводились со зрителями на трибунах.

Повесткой для всего начавшегося сезона будет попытка брестского «Динамо» защитить чемпионского титула, который был добыт в тяжелых боях против борисовского БАТЭ. Стартовать коллективу Сергея Ковальчука, за который заявлены сразу трое игроков с украинским паспортом, предстояло в родных стенах против «Смолевичей», в прошлом сезоне выступавших в Первой лиге.

Активная игра обеих команд на старте поединка сумела серьезно вовлечь в происходящее на поле зрителей, что сыграло только на руку в середине первого тайма, когда темп игры начал спадать. Хозяева отвечали за создание голевых моментов. При этом, особая роль отводилась взаимодействию Милевского и Гордейчука в завершающей стадии. И все же, вернувшаяся в элиту команда сумела сдержать натиск оппонентов и удержать свои ворота в неприкосновенности. Лучший шанс в первом тайме отметиться голом имел центральный защитник Кики, но с его ударом головой под перекладину справился Фильцов.

Гости сумели ответить острым моментом лишь перед уходом на перерыв. Рикошет от ноги Веретило во время удара Макарова вполне мог отправить мяч в сетку ворот действующего чемпиона Беларуси, но угроза миновала владения Павлюченко. Не малую роль в стабильности обороны «Динамо» отыграл Александр Нойок, однако полученное за срыв контратаки предупреждение заставляло его играть с меньшей степенью риска в оставшееся время матча.

С другой стороны, желтая карточка стала для Нойока отличным поводом сыграть в атаке, хотя уже в самом начале второй половины его отсутствие в опорной зоне хозяев обернулось пропущенным голом. Никто не смог встретить на подступах к штрафной Мухамедова, которому удался прекрасный удар со средней дистанции в левый нижний угол в завершении этой атаки.

Проигрывать уже в первом матче нового сезона чемпиону было не позволительно, поэтому коллектив Ковальчука пошел искать счастья у чужих ворот большим числом исполнителей. Артем Милевский создал целый ряд прекрасных ситуаций для своих партнеров благодаря удачной игре корпусом в чужой штрафной, но ни одна из атак с его участием к голу так и не привела. Помог второй представитель «украинского десанта» – Нойок. Подача углового с правого фланга от Александра была завершена ударом спиной в исполнении Кики, после чего счет получил свой окончательный формат.

Гости старались засушить игру как могли, но все равно пропустили несколько опасных выпадов внутри своих владений. В завершении откровенно не везло Бакаю, который старался провести свой первый мяч за новый клуб. Все эти факторы и позволили говорить об итоговой ничье с абсолютно противоположным психологическим весом для команд.

В следующем туре брестское «Динамо» сыграет в гостях у «Слуцка», а «Смолевичи» дома встретятся с «Ислочью».

Беларуская Высшая лига. 1-й тур.



Динамо Брест – Смолевичи – 1:1



Кики, 69 – Мухамедов, 55



Кисляк, 24, Нойок, 37, Бакай, 49 – Котов, 18, Турик, 76, Ращеня, 89, Фильцов, 90, Бутаревич, 90+7



Динамо Брест: Павлюченко – Печенин, Павловец, Кики, Веретило (Юзепчук, 84) – Кисляк, Нойок (Быков, 74) – Савицкий, Бакай, Гордейчук (Лаптев, 58) – Милевский.



Смолевичи: Фильцов – Турик (Вакулич, 76), Ращеня, Жевнеров, Алибеков – Котов, Бутаревич – Макаров, Мухамедов (Александрович, 87), Барсуков – Верас (Садовский, 90+2).



Арбитр: Денис Щербаков (Витебск, Беларусь)



Стадион: Спорткомплекс «Брестский» (Брест, Беларусь)

ДИНАМО БРЕСТ-ВИТЕБСК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 8°C