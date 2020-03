ВИДЕО. Моуриньо привозит продукты для больных коронавирусом в Лондоне

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел свой день, собирая в Лондоне необходимые продукты питания и товары для пожилых людей, страдающих болезнью Covid-19.

Соответствующее видео появилось в Твиттере.

The Special One ❤️



José Mourinho pasó su día llevando alimentos y bienes indispensables para las personas mayores que están sufriendo por el #COVID19 en el Reino Unido. 👏



