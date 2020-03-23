ВИДЕО. Моуриньо привозит продукты для больных коронавирусом в Лондоне

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел свой день, собирая в Лондоне необходимые продукты питания и товары для пожилых людей, страдающих болезнью Covid-19.
Соответствующее видео появилось в Твиттере.
The Special One ❤️— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 23, 2020
José Mourinho pasó su día llevando alimentos y bienes indispensables para las personas mayores que están sufriendo por el #COVID19 en el Reino Unido. 👏
(via @LoveUrdoorstep, @Age_UK_Enfield) pic.twitter.com/sMaNIs7jIZ
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Источник — Twitter
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