ВИДЕО. Чем заняться на карантине? Милнер стрижет газон ножницами

Хавбек «Ливерпуля» нашел себе дело на время пандемии

  • 18.03.2020 11:41
  • 399 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Чем заняться на карантине? Милнер стрижет газон ножницами
© ФК Ливерпуль. Джеймс Милнер

34-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер выложил в Twitter забавное видео, на котором он показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Теперь, когда пакетики с чаем рассортированы у меня есть время, чтобы подровнять свою лужайку. Интересно, могу ли я принести сюда знак с «Энфилда» «Не наступайте на газон», - подписал видео Милнер.

 

 

 

Отметим, что партнер Милнера Садио Мане пожертвовал 45 тысяч евро для борьбы с коронавирусом в Сенегале.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ярослав Игоревич
      Ярослав Игоревич, 18.03.2020 11:55
    0
    Ярослав Игоревич, 18.03.2020 11:53
    Омг, есть столько действительно интересных и полезных занятий, а он просто показывает, какой он дурачёк, ибо не может ничего кроме футбола, сортировки пакетиков чая и стрижки газона? Уж поистине талантливый человек с многогранными интересами.
    И да, я понимаю, что это типа прикол. Но такой себе. На уровне школьника из реддита
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
      Ярослав Игоревич, 18.03.2020 11:53
    -1
    Омг, есть столько действительно интересных и полезных занятий, а он просто показывает, какой он дурачёк, ибо не может ничего кроме футбола, сортировки пакетиков чая и стрижки газона? Уж поистине талантливый человек с многогранными интересами.
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
      Ярослав Игоревич, 18.03.2020 11:55
    0
    Ярослав Игоревич, 18.03.2020 11:53
    Омг, есть столько действительно интересных и полезных занятий, а он просто показывает, какой он дурачёк, ибо не может ничего кроме футбола, сортировки пакетиков чая и стрижки газона? Уж поистине талантливый человек с многогранными интересами.
    И да, я понимаю, что это типа прикол. Но такой себе. На уровне школьника из реддита
    Ссылка
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