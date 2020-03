ВИДЕО. Чем заняться на карантине? Милнер стрижет газон ножницами

34-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер выложил в Twitter забавное видео, на котором он показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Теперь, когда пакетики с чаем рассортированы у меня есть время, чтобы подровнять свою лужайку. Интересно, могу ли я принести сюда знак с «Энфилда» «Не наступайте на газон», - подписал видео Милнер.

Now the tea bags are sorted I’ve got time to level out this lawn... wonder if I can borrow Anfield’s Keep off the Grass sign 🤔#onebladeatatime #productiveday#snipsnip ✂️ pic.twitter.com/ap510x6mIf