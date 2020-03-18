Мане пожертвовал 45 тысяч евро для борьбы с коронавирусом в Сенегале

27-летний нападающий «Ливерпуля» и национальной сборной Сенегала Садио Мане сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом у себя на родине.

Форвард выделил 45 тысяч евро. Ранее в Сенегале было подтверждено 27 случаев заболевания Covid-2019.

Сам Мане в настоящее время соблюдает режим личных тренировок у себя дома после того, как «Ливерпуль» приостановил все действия на своей базе из-за угрозы распространения коронавируса.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Англии Мане принял участие в 26 матчах за «Ливерпуль», стал автором 14 забитых мячей и 9 голевых передач.