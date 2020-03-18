Мане пожертвовал 45 тысяч евро для борьбы с коронавирусом в Сенегале

В Сенегале было подтверждено 27 случаев заболевания Covid-2019

  • 18.03.2020 10:39
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Мане пожертвовал 45 тысяч евро для борьбы с коронавирусом в Сенегале
© ФК Ливерпуль. Садио Мане

27-летний нападающий «Ливерпуля» и национальной сборной Сенегала Садио Мане сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом у себя на родине. 

Форвард выделил 45 тысяч евро. Ранее в Сенегале было подтверждено 27 случаев заболевания Covid-2019. 

Сам Мане в настоящее время соблюдает режим личных тренировок у себя дома после того, как «Ливерпуль» приостановил все действия на своей базе из-за угрозы распространения коронавируса.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Англии Мане принял участие в 26 матчах за «Ливерпуль», стал автором 14 забитых мячей и 9 голевых передач.

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Источник — Liverpool Echo

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