ФОТО. Роналдиньо арестован в Парагвае за подделку паспорта

Обладатель «Золотого мяча-2005» Роналдиньо арестован в Парагвае за подделку паспорта.

Сообщается, что бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии арестовали на полгода вместе с братом, за въезд на территорию Парагвая по поддельным документам.

Защита настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на проблемы со здоровьем у Роналдиньо, но суд решил, что братья могут сбежать в Бразилию, которая не экстрадирует своих граждан Парагваю.

🇧🇷 The first image of Ronaldinho in prison has been released. The Brazilian star is set to spend 6 months in a Paraguayan jail after being caught with a fake passport. 😳



My man is still smiling 😭💔 pic.twitter.com/ICyBt5lXFW