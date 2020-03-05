Шпаргалка на бутылке! Как вратарь Норвича зачитерил пенальти с Тоттенхэмом

В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились вничью (1:1), и судья назначил серию пенальти.
Вратарь гостей Тим Крул стал героем матча, отразив два удара и вывел свою команду в четвертьфинал (пен. – 2:3). Оказалось, что у голкипера-читера к бутылке с водой была прикреплена шпаргалка с самыми вероятными направлениями ударов с точки для игроков соперника!
Tim Krul had a list of Tottenham's penalty takers on his water bottle during Norwich's shootout win in the FA Cup— B/R Football (@brfootball) March 5, 2020
Penalty-saving level: Expert pic.twitter.com/YEgdcpVpcl
Источник — Sport.ua
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