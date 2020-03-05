Шпаргалка на бутылке! Как вратарь Норвича зачитерил пенальти с Тоттенхэмом

Нидерландский читер Тим Крул вывел свою команду в 1/4 финала Кубка Англии

  • 05.03.2020 14:19
  • 954 просмотра
  • 1 комментарий
Шпаргалка на бутылке! Как вратарь Норвича зачитерил пенальти с Тоттенхэмом
© Twitter. Тим Крул со шпаргалкой

В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились вничью (1:1), и судья назначил серию пенальти.

Вратарь гостей Тим Крул стал героем матча, отразив два удара и вывел свою команду в четвертьфинал (пен. – 2:3). Оказалось, что у голкипера-читера к бутылке с водой была прикреплена шпаргалка с самыми вероятными направлениями ударов с точки для игроков соперника!

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    guelder
      guelder, 05.03.2020 14:27
    0
    хах) чітер)
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    guelder
      guelder, 05.03.2020 14:27
    0
    хах) чітер)
    Ссылка
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