Шпаргалка на бутылке! Как вратарь Норвича зачитерил пенальти с Тоттенхэмом

В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились вничью (1:1), и судья назначил серию пенальти.

Вратарь гостей Тим Крул стал героем матча, отразив два удара и вывел свою команду в четвертьфинал (пен. – 2:3). Оказалось, что у голкипера-читера к бутылке с водой была прикреплена шпаргалка с самыми вероятными направлениями ударов с точки для игроков соперника!

Tim Krul had a list of Tottenham's penalty takers on his water bottle during Norwich's shootout win in the FA Cup



Penalty-saving level: Expert pic.twitter.com/YEgdcpVpcl