Тоттенхэм вылетел из Кубка Англии, проиграв Норвичу в серии пенальти

4 марта состоялись матчи 1/8 финала Кубка Англии. «Тоттенхэм» вылетел из турнира, проиграв «Норвичу» в серии пенальти.
Команда Жозе Моуриньо не прошла дальше стадии 1/8 финала.
Кубок Англии. 1/8 финала
«Тоттенхэм» – «Норвич» – 1:1 (пен. – 2:3)
Голы: Фертонген, 13 (1:0). Дрмич, 78 (1:1).
«Тоттенхэм»: Форм, Фертонген, Орье, Санчес, Уинкс (Ндомбеле, 81), Дайер, Алли (Пэрротт, 96), Ло Сельсо, Скипп, Лукас Моура (Ламела, 70), Бергвайн (Фернандеш, 54).
«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Вранчич (Маклин, 67), Трибулль (Теттей, 89), Рупп (Ида, 72), Кантуэлл, Дрмич, Буэндия (Штиперманн, 97).
Предупреждения: Вранчич, 12. Скипп, 71. Хэнли, 73.
Судья: Тирни.
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Источник — Sport.ua
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