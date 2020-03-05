Тоттенхэм
1 : 1
(2 : 3)
Норвич
04.03.2020, FT

Тоттенхэм вылетел из Кубка Англии, проиграв Норвичу в серии пенальти

Команда Жозе Моуриньо не прошла дальше стадии 1/8 финала

  • 05.03.2020 00:25
  • 313 просмотров
  • 2 комментария
Тоттенхэм вылетел из Кубка Англии, проиграв Норвичу в серии пенальти
© Twitter. Жозе Моуриньо

4 марта состоялись матчи 1/8 финала Кубка Англии. «Тоттенхэм» вылетел из турнира, проиграв «Норвичу» в серии пенальти.

Команда Жозе Моуриньо не прошла дальше стадии 1/8 финала.

Кубок Англии. 1/8 финала

«Тоттенхэм» – «Норвич» – 1:1 (пен. – 2:3)

Голы: Фертонген, 13 (1:0). Дрмич, 78 (1:1).

«Тоттенхэм»: Форм, Фертонген, Орье, Санчес, Уинкс (Ндомбеле, 81), Дайер, Алли (Пэрротт, 96), Ло Сельсо, Скипп, Лукас Моура (Ламела, 70), Бергвайн (Фернандеш, 54).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Вранчич (Маклин, 67), Трибулль (Теттей, 89), Рупп (Ида, 72), Кантуэлл, Дрмич, Буэндия (Штиперманн, 97).

Предупреждения: Вранчич, 12. Скипп, 71. Хэнли, 73.

Судья: Тирни.

Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
      © УАФ– М а ф і я! , 05.03.2020 00:33
    0
    Продолжается издевательство над клубом и болельщиками. Моуриньо разрушил всё что построил Почеттино
    Ссылка
    Ptiza
    online
      Ptiza, 05.03.2020 00:31
    0
    Моуріньо лох
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 05.03.2020 00:33
    0
    Продолжается издевательство над клубом и болельщиками. Моуриньо разрушил всё что построил Почеттино
    Ссылка
    Ptiza
    online
      Ptiza, 05.03.2020 00:31
    0
    Моуріньо лох
    Ссылка
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