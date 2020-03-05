Лондонский «Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» (1:1, 2:3 по пенальти) в поединке 1/8 финала Кубка Англии.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Норвич» — 1:1 (2:3 по пенальти)
Голы: Вертонген, 13 — Дрмич, 79
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Норвич
|124'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тодд Кантвелл (Норвич).
|123'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Штайперманн (Норвич).
|123'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).
|122'
|ГОЛ ! С пенальти забил Адам Айда (Норвич).
|121'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Дрмич (Норвич).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Ян Вертонген (Тоттенхэм).
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Источник — YouTube
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