Тоттенхэм
1 : 1
(2 : 3)
Норвич
04.03.2020, FT

Тоттенхэм — Норвич — 3:4. Видео голов и обзор матча

«Шпоры» не сумели выйти в 1/4 финала Кубка Англии, уступив в серии пенальти

  • 05.03.2020 04:15
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Тоттенхэм — Норвич — 3:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Тоттенхэм

Лондонский «Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» (1:1, 2:3 по пенальти) в поединке 1/8 финала Кубка Англии.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Тоттенхэм» — «Норвич» — 1:1 (2:3 по пенальти)
Голы: Вертонген, 13 — Дрмич, 79

Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Норвич
124' ГОЛ ! С пенальти забил Тодд Кантвелл (Норвич).
123' ГОЛ ! С пенальти забил Марко Штайперманн (Норвич).
123' ГОЛ ! С пенальти забил Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).
122' ГОЛ ! С пенальти забил Адам Айда (Норвич).
121' ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
79' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Дрмич (Норвич).
13' ГОЛ ! Мяч забил Ян Вертонген (Тоттенхэм).
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