Жозе МОУРИНЬО: «Мы не заслужили такого результата»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Норвича» (1:1, 2:3 - пен) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Мы не заслужили такого результата, но это футбол. Была сложная игра, игроки очень старались. Не собираюсь говорить то, что все и так знают. Поздравляю «Норвич» с победой, это единственное, что я могу сказать.

Мне очень грустно за парней, я могу справиться с плохим результатом и с негативными моментами, но мне очень обидно за игроков», - сказал Моуриньо.