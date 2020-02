ВИДЕО. Вывел Тигров в 1/4 финала ЛЧ! Как вратарь забил решающий гол

Удивительным образом завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Тигрес» из Мексики и «Альянса» из Сальвадора. Хозяева поля должны были отыгрываться после гостевого поражения в первом матче (1:2). Они вели дома 3:2, но этот счет их не устраивал.

В добавленное время в штрафную «Альянсы» прибежал голкипер «Тигрес» Науэль Гусман. Он и стал героем матча, отправив мяч в ворота соперников ударом головой на 90+4 минуте. Таким образом, вратарь вывел «Тигров» в четвертьфинал ЛЧ.

Nahuel Guzmán sent Tigres into the CONCACAF Champions League quarter-finals with a last-minute winner.



He's the goalkeeper. 😱



(via @TigresOficial)