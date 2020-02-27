ВИДЕО. Вывел Тигров в 1/4 финала ЛЧ! Как вратарь забил решающий гол

Науэль Гусман стал героем матча между командами «Тигрес» и «Альянса»

  • 27.02.2020 18:59
  • 1967 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Вывел Тигров в 1/4 финала ЛЧ! Как вратарь забил решающий гол
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Удивительным образом завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Тигрес» из Мексики и «Альянса» из Сальвадора. Хозяева поля должны были отыгрываться после гостевого поражения в первом матче (1:2). Они вели дома 3:2, но этот счет их не устраивал.

В добавленное время в штрафную «Альянсы» прибежал голкипер «Тигрес» Науэль Гусман. Он и стал героем матча, отправив мяч в ворота соперников ударом головой на 90+4 минуте. Таким образом, вратарь вывел «Тигров» в четвертьфинал ЛЧ.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.02.2020 19:08
    +1
    Футбол в квадрате, 27.02.2020 19:06
    Сразу вспоминается гол Палопа и тот миг опустошения... Но большинство и любит футбол за такие моменты!
    Шикарный гол.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.02.2020 19:06
    0
    Сразу вспоминается гол Палопа и тот миг опустошения... Но большинство и любит футбол за такие моменты!
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.02.2020 19:08
    +1
    Футбол в квадрате, 27.02.2020 19:06
    Сразу вспоминается гол Палопа и тот миг опустошения... Но большинство и любит футбол за такие моменты!
    Шикарный гол.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.02.2020 19:06
    0
    Сразу вспоминается гол Палопа и тот миг опустошения... Но большинство и любит футбол за такие моменты!
    Ссылка
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