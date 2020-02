Барселона впервые с 1962 года обошла Реал по голам в чемпионате Испании

В субботу, 22 февраля, «Барселона» крупно обыграла «Эйбар», отгрузив соперникам пять безответных мячей.

Таким образом, каталонский клуб довел количество забитых голов в чемпионате до 6,151 за всю историю выступления в элитном дивизионе Испании. Более того, «сине-гранатовые» впервые с 1962 года обошли по этому показателю мадридский «Реал», у которого на данный момент на один забитый гол меньше.

Ниже можно увидеть график успешности обеих команд по отношению друг к другу. В последние пять лет «Барса» стремительно сокращала разницу.

📈 - FC Barcelona (6,151) surpassed Real Madrid (6,150) in all-time La Liga goals for the first time since 1962 when



🎥 - La Gran Familia was released

🚴‍♂️ - Rudi Altig won La Vuelta, starting in Barcelona

🎤 - Elvis Presley tops the charts with La Paloma (No More)#Barcelona pic.twitter.com/H0GyEOeN6H