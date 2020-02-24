Барселона впервые с 1962 года обошла Реал по голам в чемпионате Испании

Каталонский клуб за последние годы стремительно сокращал разницу

  • 24.02.2020 13:29
  • 226 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона впервые с 1962 года обошла Реал по голам в чемпионате Испании
© ФК Барселона

В субботу, 22 февраля, «Барселона» крупно обыграла «Эйбар», отгрузив соперникам пять безответных мячей. 

Таким образом, каталонский клуб довел количество забитых голов в чемпионате до 6,151 за всю историю выступления в элитном дивизионе Испании. Более того, «сине-гранатовые» впервые с 1962 года обошли по этому показателю мадридский «Реал», у которого на данный момент на один забитый гол меньше.

Ниже можно увидеть график успешности обеих команд по отношению друг к другу. В последние пять лет «Барса» стремительно сокращала разницу.  

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности