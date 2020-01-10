Джокович вывел Сербию в полуфинал Кубка ATP

В Австралии продолжается мужской командный турнир ATP Cup 2020.
В матче 1/4 финала Сербия переиграла сборную команду Канады. Свои одиночные матчи выиграли Душан Лайович и Новак Джокович. Парная встреча на результат матча влияния не имеет.
В полуфинале Сербия сыграет против России, а соперником Австралии станет победитель пары Бельгия – Испания.
ATP Cup 2020
Австралия, 1/4 финала, 10 января
Сербия – Канада – 2:0
Душан Лайович – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 6:2
Новак Джокович – Денис Шаповалов – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)
DJOKOVIC DOES IT.— ATP Tour (@atptour) January 10, 2020
🇷🇸 #TeamSerbia are going to the semi-finals! #ATPCup | @DjokerNole pic.twitter.com/JL6KqeP3vC
Источник — Sport.ua
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