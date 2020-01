Джокович вывел Сербию в полуфинал Кубка ATP

В Австралии продолжается мужской командный турнир ATP Cup 2020.

В матче 1/4 финала Сербия переиграла сборную команду Канады. Свои одиночные матчи выиграли Душан Лайович и Новак Джокович. Парная встреча на результат матча влияния не имеет.

В полуфинале Сербия сыграет против России, а соперником Австралии станет победитель пары Бельгия – Испания.

ATP Cup 2020

Австралия, 1/4 финала, 10 января

Сербия – Канада – 2:0

Душан Лайович – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 6:2

Новак Джокович – Денис Шаповалов – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

